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Зашифрованные символы
Любовь Доброта, Шымкент

Если и не купить, то уж точно полюбоваться красотой здесь смог каждый. Резчики по дереву, ювелиры, гончары, мастера лоскутного шитья представили на суд широкой публике свои творения.

Один из тех, кто основательно готовился к показу, мастер резьбы по дереву Яхия Азембеков.

– Такие выставки – прекрас­ная возможность показать, как у нас развивается народное прикладное искусство, – считает он. – Никогда не упускаю возможности показать свои работы, сейчас здесь часть моих поделок за последние несколько лет.

Яхия Алимбаевич с детских лет занимается резьбой по дереву. Его отец был плотником. Не в одной сотне домов села Абай и близлежащих аулов стоят изготовленные им окна и двери. А в некоторых и мебель. За такие заказы он брался, когда было свободное время и желание сделать что-нибудь особенное.

Все премудрости работы с деревом освоил и сын Яхия, сначала став подмастерьем, а потом и известным мастером. Детское увлечение привело его в Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова в Ташкенте, позволив профессионально заниматься резьбой по дереву. Любимому делу мастер отдал полвека.

– Технология работы по дереву сильно изменилась, – считает мастер. – Сейчас и вещи делают другие, и набор инструментов у резчика иной. Раньше управлялись одной стамеской, что, конечно же, заметно ограничивало возможности. Теперь чего только нет – только твори.

Возможности обработки дерева расширяют ассортимент поделок. Признанный мастер панно, многие из которых отражают исторические сюжеты, в последнее время увлекся изготовлением мебели и деревянной посуды, на которые есть устойчивый спрос. Набор для кумыса или для бешбармака в его исполнении станет лучшим украшением любого застолья. При отделке мастер непременно использует классический казахский орнамент, несущий глубокий смысл и определенную информацию о жизни предков.

Зашифрованные символы присутствуют и в работах мас­терицы Раушан Тургынбаевой. Два года назад она увлеклась лоскутным шитьем. Хотелось как-то разнообразить досуг, научиться читать и понимать символы, заложенные предками в национальном орнаменте.

Тогда она даже не предполагала, что это в корне изменит ее жизнь. Теперь весь ее мир крутится вокруг құрақ и көрпе, ставших не только предметом интереса и душевного равновесия, но и основой материального благополучия семьи. Маленький бизнес оказался в тренде, обеспечивая заказами на недели вперед.

Для ювелира Икрамжана Рафикова источником вдохновения также служат традиции, заложенные издревле. Каж­дое его произведение имеет глубокий смысл. Мастер убежден, что серьги, кулоны, браслеты, подвески несут информацию, оставленную когда-то предками. Через его ювелирные изделия будущие поколения тоже смогут определить свою идентичность, вспомнить традиции. Ювелирные изделия Икрамжана Рафикова из серебра. Это стильно, красиво и модно. И всегда современно.

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