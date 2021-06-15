Статьи Зашифрованные символы 15 июня 2021 г. 7:05 Любовь Доброта, Шымкент Если и не купить, то уж точно полюбоваться красотой здесь смог каждый. Резчики по дереву, ювелиры, гончары, мастера лоскутного шитья представили на суд широкой публике свои творения.Один из тех, кто основательно готовился к показу, мастер резьбы по дереву Яхия Азембеков.– Такие выставки – прекрасная возможность показать, как у нас развивается народное прикладное искусство, – считает он. – Никогда не упускаю возможности показать свои работы, сейчас здесь часть моих поделок за последние несколько лет. Яхия Алимбаевич с детских лет занимается резьбой по дереву. Его отец был плотником. Не в одной сотне домов села Абай и близлежащих аулов стоят изготовленные им окна и двери. А в некоторых и мебель. За такие заказы он брался, когда было свободное время и желание сделать что-нибудь особенное.Все премудрости работы с деревом освоил и сын Яхия, сначала став подмастерьем, а потом и известным мастером. Детское увлечение привело его в Республиканский художественный колледж им. П. Бенькова в Ташкенте, позволив профессионально заниматься резьбой по дереву. Любимому делу мастер отдал полвека.– Технология работы по дереву сильно изменилась, – считает мастер. – Сейчас и вещи делают другие, и набор инструментов у резчика иной. Раньше управлялись одной стамеской, что, конечно же, заметно ограничивало возможности. Теперь чего только нет – только твори.Возможности обработки дерева расширяют ассортимент поделок. Признанный мастер панно, многие из которых отражают исторические сюжеты, в последнее время увлекся изготовлением мебели и деревянной посуды, на которые есть устойчивый спрос. Набор для кумыса или для бешбармака в его исполнении станет лучшим украшением любого застолья. При отделке мастер непременно использует классический казахский орнамент, несущий глубокий смысл и определенную информацию о жизни предков.Зашифрованные символы присутствуют и в работах мастерицы Раушан Тургынбаевой. Два года назад она увлеклась лоскутным шитьем. Хотелось как-то разнообразить досуг, научиться читать и понимать символы, заложенные предками в национальном орнаменте.Тогда она даже не предполагала, что это в корне изменит ее жизнь. Теперь весь ее мир крутится вокруг құрақ и көрпе, ставших не только предметом интереса и душевного равновесия, но и основой материального благополучия семьи. Маленький бизнес оказался в тренде, обеспечивая заказами на недели вперед.Для ювелира Икрамжана Рафикова источником вдохновения также служат традиции, заложенные издревле. Каждое его произведение имеет глубокий смысл. Мастер убежден, что серьги, кулоны, браслеты, подвески несут информацию, оставленную когда-то предками. Через его ювелирные изделия будущие поколения тоже смогут определить свою идентичность, вспомнить традиции. Ювелирные изделия Икрамжана Рафикова из серебра. Это стильно, красиво и модно. И всегда современно.