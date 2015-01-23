Свежий выпуск Засиделась в девках «младшая сестра»… Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

Четыре года назад прозвучал призыв Главы государства разгрузить Боровое за счет Зерендинской курортной зоны. Поручалось построить современную дорогу Щучинск – Зеренда, продумать туристскую региональную инфраструктуру, которая, по сути, пребывала и до сих пор пребывает в зачаточном состоянии.

Курортная Зеренда – лично я бы не осмелился назвать «младшую сест­ру» Борового столь громким именем. Между прочим, курортной она не была и в советское время, имея на берегу живописного озера два дома отдыха и несколько пионерских лагерей. Что касается лечебного туризма, то о нем много говорилось 30–40 лет назад, много говорится и сейчас. Главным образом – вхолостую.

В Зеренде есть родон, уникальная природа, перенасыщенная кислородом до предельного максимума, чис­тейшие родники, в 30 км от нее находится соленое озеро с лечебной грязью­... Честно признать, пластинку эту надоело слушать. В Зеренде нет более или менее продвинутого пляжа, сервисное развитие отстало, можно сказать, на четверть века.

Несмотря на конкретное поручение Президента, а Зеренда, кроме этого, еще вошла в элитный турклас­тер «Астана», в районе до сих пор не проведена презентация туробъектов, давно не «встречалась» с аудиторией местная программа развития туризма. Плывет лодка по течению – и хорошо, накроет ее волной – наготове объективные причины. Из той же заезженной пластинки. Дескать, нет состоятельного инвестора, на ладан дышит инфраструктура (электроснабжение, канализация), начинает зарастать камышом озеро, не позволяет развиваться вглубь и вширь стесненная площадь...

Не будем сегодня о «звездном небе», приземлимся в ТОО «Рейн», представляющем в нашей теме номинацию «энтузиасты». Его собственнику Павлу Кельму надоело ждать «милостыней от природы», решил он в одиночку расшевелить «зерендинский муравейник», то бишь региональный туризм. Являясь председателем совета предпринимателей райо­на, он долго стучался во все двери, пытаясь найти поддержку. Его принимали, его понимали, ему говорили: «Будь первым, за тобой народ пойдет», обещая при этом административную поддержку.

Вняв этим советам, патриот края стал первым местным инвестором в турбизнесе. Второго в ближайшие год-два, скорее всего, не отыщется. Как бы Пал Палыч при «активной административной поддержке» сам не включил заднюю скорость.

«Дикий» восточный берег он начал осваивать (читайте: благоустраивать) прошедшей весной. Начал с нуля, чтобы никому не мешать, не вызывать зависть у будущих потенциальных конкурентов. Построил легкие летние домики, не чета тем, которые строились на берегу Зерендинского озера раньше, напоминая пристанище для бомжей, очистил от бытового мусора пляжную зону, одновременно подтягивая инфраструктуру. Отдельные домики стал утеплять, готовясь к зимнему туризму, к ресторану пристроил каминный зал. Летом в Зеренде людей и так хватает, хотя сервис убогий, зато город рядом. Этим «младшая сестра» Борового пока и выигрывает. Зимой по озеру гуляет ветер, встречая редких любителей-рыбаков.

Пал Палыч на деньги не скупился, если он за что-то брался, то объект был лучшим в Зеренде. Для клуба моржей, организованного при его непосредственном участии, построил уютную баньку, залил каток, проложил лыжню, открыл пункт проката инвентаря вместе с рыбацким магазином.

Освоив на объекте свыше 20 млн. тенге, он его открыл в прошлом летнем сезоне. Уж больно наседали туристы, видя, какой оазис для них готовится. «Лагуна» стала первой частной базой отдыха на берегу Зерендинского озера вместимостью до 1 000 отдыхающих в сутки. Привлекали не только сервисные услуги, но и их стоимость. Полублаго­устроенный домик можно было снять на 24 часа за 6 тыс. тенге. Питание подается на заказ.

Я был в «Лагуне» в середине осени в дождливую погоду. Насчитал около 20 машин с туристами. Так что погода погодой, а услуги берут свое. Что удивило, каждый каприз клиентов обслуживающий персонал исполнял мгновенно. По желанию гостей привозились кумыс, баурсаки, домашняя сметана, фрукты, свежий картофель. Надо снасти для рыбалки, лодку – пожалуйста. Надо заказать такси – без проблем. Хотите посидеть у костра – разведут тут же. Гость на базе отдыха был полным хозяином положения, что на оте­чественных туробъектах встречается еще редко.

Столь подробно описываю сервис «Лагуны» не для рекламы, как может подумать читатель. База отдыха за пару месяцев существования завоевала себе место под солнцем. Проблема в другом: есть опасения всего этого лишиться из-за нестыковок в природоохранном законодательстве. Но вначале об инфраструктуре.

Региональный туризм сегодня с завистью поглядывает на ЩБКЗ, которая развивается не по дням, а по часам при поддержке Главы государства, правительственных структур, давно освоив принцип: и деньги на блюдечке, и экология целехонька. Рекреационная нагрузка на Боровое превышает все экологические нормы. Поэтому развитие курорта вначале двинулось в сторону Астаны (Буландынский лесхоз присоединился к ГНПП «Бурабай»), а теперь начинает двигаться в сторону Кокшетау, осваи­вая прибрежные зоны озер Малое и Большое Чебачье.

Успех проекта обеспечивает изначальный замысел – строительство инфраструктуры государство берет на себя, организацию сервиса – частный бизнес, кстати, намереваю­щийся, кроме всего прочего, возвести две рыбацкие деревни. П. Кельм не стал ждать, пока государство протянет ему руку помощи, своими силами начал строить дорогу. И что из этого вышло? Стыдно сказать, инициатива оказалась наказуемой. Приехал на объект заместитель акима района и пригрозил: дорогу в этом месте строить категорически нельзя, если не хотите повздорить с властью. Вот вам и первая активная административная поддержка...

Для справки: дорога именно в этом месте была проложена давно. В другом ее просто не проложишь – подпирает болото. Кривая, косая, с ухабами, но по ней люди ездили годами и никаких к ним не было претензий. Не успел предприниматель, причем зерендинский, дорогу капитально отсыпать, ему пригрозили ее снести. Выручили пожарные, составив официальный документ, что дорога им необходима для проезда в случае ЧП.

Обзавелась «Лагуна» и собственным электроснабжением, протянув за свой счет более километра линий. Опять претензии – надо было согласовать. Немного погодя пожаловали уже со своими претензиями дорожники. Оказывается, рекламный билборд установлен не в том месте, а раз так, то надо платить аренду 200 тыс. тенге в месяц. Любители легкой наживы слетелись, как мухи на мед, наверное, забывая, что их дети, внуки, они сами станут пользоваться услугами базы отдыха.

Не заставили себя долго ждать и представители областной прокуратуры. Им хозяева предприятия заявляют: действует мораторий на проверку. Надзорный орган отвечает: случай особый, нарушено природоохранное законодательство.

Вот мы и подошли к тому месту, откуда начинаются едва ли не главные проблемы для отечественного туризма. Опережая события, скажем: облпрокуратура за подписью замес­тителя М. Садуова внесла представление на имя генерального директора нацпарка «Кокшетау» Х. Савазова об устранении нарушений законности, причин и условий, им способствующих. Иными словами, договор между нацпарком и собственником «Лагуны» может быть расторгнут в одностороннем порядке в любой момент.

На севере РК лучшие земли, пригодные для развития туризма, принадлежат ГНПП «Кокшетау», и по закону они относятся к особо охраняемым территориям. Поэтому прокуратура, внося представление, честно выполнила свою работу, не более. Для полной ясности приведем выдержку из прокурорского документа: «Согласно естественнонаучным и технико-экологическим обоснованиям ГНПП «Кокшетау», утвержденным приказом председателя Комитета лесного и охотничьего хозяйства РК № 213 от 8.08.2012 г., вдоль берегов озер нацпарка «Кокшетау», в кварталах, отнесенных к ним функциональным зонам установлена полоса зоны туристской и рекреационной деятельности шириной 100 м».

И далее: «В этой зоне установлен закрытый режим экологической охраны, запрещено строительство капитальных объектов…»

С точки зрения экологической безоп­асности, за такую «бдительность» можно проголосовать двумя руками. Есть очень много фактов, когда капитальные домостроения возводились в двух-трех метрах от воды в той же Щучинско-Боровской курортной зоне. Однако водоем водоему рознь. Например, западный берег Зерендинского озера вмес­те с асфальтной дорогой упирается «без разгона» в воду. Здесь и 10 мет­ров свободных не найдешь для строи­тельства тех же легких домиков. С другой стороны подпирают горы, покрытые лесом. Там даже в мыслях объект не построить. Как прикажете развивать туризм?

Идти в степь, а там нет инфраструктуры, нет озера, туристов в таком случае на аркане не затянешь. Знаменитые озера Шалкарское и Имантауское СКО также «болеют» этой проблемой. Скалы подпирают водоемы так, что с больших камней можно прыгать в воду.

Говоря об экологической безопасности, не стоит забывать об антисанитарии на неосвоенных берегах. Тот же Пал Палыч Кельм вывез более десятка «КамАЗов» мусора с территории будущей базы отдыха. Сегодня в «Лагуне» везде проложены экологические пешеходные тропинки, не несущие вреда растительности. Установлены в полном объеме мусорные урны, построена стоянка для автомашин. Мусор убирается в день по 3 раза. Если на весы поставить, что было и что стало, они заметно перетянут в пользу экологии.

Строительство капитальных объектов – грубое нарушение действую­щего природоохранного законодательства. Но у П. Кельма нет таковых. Ресторан с каминным залом и тот построен без фундамента. Проверяющие засомневались в сауне для моржей, однако в ней даже вода не используется. Функционирует только парилка. Вместе с тем нарушения в 100-метровой запретной зоне прокуратура все-таки выявила, считая с линейкой в руках сантиметры.

На уступки она пойти не может, нарушен в какой-то степени закон. Закрывать базу отдыха, уже так полюбившуюся туристам, рука не поднимется. Все-таки в строительство объекта вложено свыше 20 млн. тенге частных инвестиций, тем более его востребованность неоценима. Где же тогда выход? Тотчас появились добровольные советники – отодвинуть «Лагуну» назад, ближе к лесопосадкам.

Непосвященным объясняем: назад нельзя, там начинается болото. Круг замкнулся. Получается палка о двух концах: туризм развивать надо, а развивать его негде, его перспективы и его будущее привязаны к водоему.

Выход все-таки есть, считают природозащитники, Комитету лесного и охотничьего хозяйства необходимо дифференцированно подходить к размещению туробъектов на том или ином озере. Глядишь, дополнительные стимулы у будущих инвесторов появятся, желающих больше станет заниматься турбизнесом, особенно на долгосрочной основе. Долгосрочная аренда – также под большим вопросом. П. Кельм заключил договор с ГНПП «Кокшетау» на 5 лет. Про­длить сроки ему не разрешили. Это ж как надо рисковать, чтобы «отбить» вложенные средства на первом же этапе!

Да и за 5 лет что можно добротного построить, чтобы объектом мог бы гордиться весь Казахстан? Лично знаю многих инвесторов, желающих вложить деньги в туризм, но они опасаются прежде всего нестабильного и часто меняющегося природоохранного законодательства. Все знают озеро Шалкар и какие там дороги. Один богатый предприниматель взялся было ремонтировать подъезд к зоне отдыха, да слух прошел: 49-летняя аренда вроде будет отменена. У него и руки опустились.

Но вернемся к проблемам «Лагуны». Нацпарк «Кокшетау», что касается этой базы отдыха, провел технико-экономический совет с вытекаю­щими из него рекомендациями: до 30 м от уреза воды размещать пирсы, кабины для переодевания, зонты, аттракционы, связанные с водой, от 30 до 60 м – объекты без фундамента, беседки, летние домики, сауны для моржей, палатки, бунгало, от 60 до 100 м – летние кафе, торговые точки, юрты...

Последнее слово, естественно, за профильным комитетом, тем более рекомендации носят общий характер, а не конкретный. Что касается Павла Кельма, то он оптимист до мозга костей и уже готов к зимнему сезону. Ведь если прошлым летом в жаркие дни в «Лагуне» отдыхало до 1 100 человек в сутки, то сейчас зимой меньше 200–300 нет. Оптимист Пал Палыч...

