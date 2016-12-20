26-метровая лесная красавица, сверкающая мириадами огоньков, еще задолго до церемонии зажжения собрала вокруг себя на площади рядом с ТРЦ «Хан Шатыр» тысячи горожан и гостей города. Морозная погода не повлияла на праздничный настрой собравшихся – напротив, взрослые и дети стремились попасть в волшебное царство ледового дворца, в сияющее разно­цветье замков, где правили бал добрые сказочные персонажи, дружно вовлекая участников праздничного шоу в танцы под зажигательную музыку.В нынешнем году елка выглядит особенно торжественной во многом благодаря использованию в подсветке синего, крас­ного и зеленого цветов как символа предстоя­щей Меж­дународной выставки «ЭКСПО­-2017». Ее украшением стали также 500 больших снежинок, 3 тыс. разно­цветных шаров.Само собой, какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки, волшебных слов «елочка, гори!» и праздничного фейерверка, в кульминационный момент озарившего небо над столицей тысячами звездных фонтанов под общее ликование собравшихся. Одновременно зажглись огни и на других елочках, установленных возле столичного цирка, центрального парка, на площади у монумента «Байтерек», перед зданием Театра «Астана Балет», у ледового дворца «Алау», на центральной площади, у здания акимата района «Есиль», а также рядом с международным аэропортом Астаны.Праздничные действа на площади продолжались несколько часов, и даже после зажжения елки люди не спешили расходиться, наслаждаясь концертными номерами популярных артистов казахстанской эстрады: Маржан Арапбаевой, братьев Жугунусовых, Гуляим Каирбаевой и других исполнителей. Отдыхающие фотографировались у ледяных фигур, на фоне елки, катались на горках ледового городка.В выходные и праздничные дни гостей городка ожидает специальная программа – Astana Winter Fest, включающая в себя концерты, эстафеты и различные флэшмобы.