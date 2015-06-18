Заслон экстремизму

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Уак МАНБЕТЕЕВ
Финансовое и материально-техническое обеспечение государственных органов, участвующих в борьбе против терроризма, находится на должном уровне. На эти цели из городского бюджета в 2014–2015 годах было выделено более 104 млн тенге.
«Принимаются меры по повышению уровня религиозной грамотности населения, раскрытию сути деятельности деструктивных религиозных течений. Усилена деятельность по пропаганде традиционных религий, формированию у горожан религиозного сознания, соответствующего традициям и культурному наследию нашего народа. Однако в этой работе имеются недостатки и упущения, которые не позволяют в полной мере оградить горожан, особенно молодежь, от влияния радикальной религиозной идеологии», – отметил на заседании аким города Ахметжан Есимов.
Глава мегаполиса поручил руководителям городских структур активизировать работу информационно-пропагандистских групп с самозанятой и безработной молодежью, обеспечить широкий охват учащихся дополнительным образованием, привлечь их к занятиям физической культурой и спортом, принять меры по расширению технических возможностей Центра оперативного наблюдения и модернизации электронной карты города.
В Алматы сейчас работают 9 информационно-пропагандистских групп, которые проводят целенаправленную разъяснительную работу по повышению религиозной грамотности населения, раскрытию сути деятельности деструктивных религиозных течений.

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