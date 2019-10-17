​Заслон грязным технологиям

Как отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, законопроект о ратификации Протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) направлен на реализацию Орхусской Конвенции о доступе к информации.

– Казахстан обязан принимать меры по постепенному внедрению системы кадастров или регистров загрязнения для сбора и распространения информации о ежегодных объемах опасных химических веществ и загрязнителей, выбрасываемых в воздух, сбрасываемых в воду и поч­ву, и отходов с промышленных объектов и других источников. Регистр выбросов и переноса загрязнителей предоставляет исчерпывающую информацию о потенциально опасных веществах и отвечает на следующие вопросы: кто осуществляет выб­росы потенциально опасных химических веществ, сколько их выбрасывается и в течение какого времени, – пояснил Маг­зум Мирзагалиев.

По его словам, сегодня уже принимаются меры по обеспечению доступности населению информации о состоянии окружающей среды. Запущено мобильное приложение AirKz, для информирования общественности ­акиматами областей ведется работа по установлению LED-экранов.

– Вместе с тем эта информация носит агрегированный характер. Наличие такого инструмента, как РВПЗ, позволит предоставлять населению данные по выбросам в разрезе предприятий, – констатировал министр.

Протокол о РВПЗ охватывает 64 вида деятельности. В их числе – производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива, металлургические, машиностроительные и металлообрабатывающие объекты, добыча руд, нерудных ископаемых, природного газа, строительная промышленность и другие. Также протокол включает данные по 86 загрязняющим веществам, таким как метан, окись и диоксид углерода, хром, медь. В Казахстане, по данным министра, из этого перечня существует 32 вида деятельности и 26 загрязняющих веществ.

При этом Магзум Мирзагалиев отметил, что в 2018 году в Казах­стане общий объем загрязняющих веществ составил 2,5 млн тонн, а регистр выбросов ведется на бумажных носителях.

– С ратификацией протокола мы планируем автоматизировать процесс предоставления данных. Подведомственной организацией министерства разработан веб-портал РВПЗ, который в следую­щем году планируется ввести в эксплуатацию, – сообщил он.

В ходе обсуждения законопроекта народные избранники отмечали, что в стране назрела необходимость усиления экологических требований. Так, Мурат Темиржанов обратил внимание, что сегодня население систематически жалуется на высокий уровень загрязнения воздуха, воды и почвы.

– При этом отсутствие достоверной информации порождает слухи и вызывает обеспокоенность людей. В соцсетях идут информационные вбросы, временами даже возникает определенная социальная напряженность, – подчеркнул он.

Депутат Бактыкожа Измухамбетов заметил, что нормы протокола не вполне соотносятся с нормами проекта национального Экологического кодекса.

– Ранее в Экологическом кодексе предусматривались отдельные определения «сточных вод» и «жидких отходов». Позднее понятия были объединены, что негативно сказывается на экологической ситуации, потому что сточные воды и жидкие отходы – это далеко не одно и то же. Будет ли урегулирован этот вопрос? – спросил мажилисмен.

Министр признал, что такая проблема есть.

– Мы прорабатывали ее с ассоциацией Kazenergy, и в новом кодексе эту норму будем менять, – пообещал он.

Но, оказывается, есть еще нюансы, которые потребуют внесения корректировок в проект кодекса.

– Основной пробел, который существует, – это обязательность промпредприятиями предоставления соответствующей информации о выбросах. У нас порядка 2,2 тысячи предприятий, которые будут обязаны сдавать соответствующую информацию, однако в силу того, что нет обязательной нормы, передача осуществляется в добровольном порядке. По итогам 2018 года мы имеем 926 предприятий, которые отчитались. Поэтому в Экологический кодекс будет включена норма о том, что предоставление информации станет обязанностью предприятий на ежегодной основе, – подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

После ратификации в Казах­стане более 2 тыс. предприятий будут обязаны предоставлять информацию о выбросах вредных веществ на ежегодной основе протокола о регистрах выбросов и переноса загрязнителей. Член комитета по вопросам экологии и природопользованию Ирина Унжакова отметила, что ратификация протокола также обяжет Казахстан работать над расширением национального регистра опасных ингредиентов в выбросах промпредприятий.

– Казахстан имеет государственный регистр по 24 опасным ингредиентам. Но после ратификации протокола по РВПЗ страны-участницы, в том числе и мы, будем обязаны работать над дос­тижением сопоставимости данных национальных регистров на меж­дународном уровне (в странах ЕС регистр содержит 50 опасных химических веществ и парниковые газы), – сказала мажилисвумен.

Также, отметила она, вступление в силу норм протокола откроет доступ к полной и достоверной экологической информации всем гражданам Казахстана.

– И это правильно, так как его пользователями должны быть не только органы власти, но и те, кто живет рядом с объектами выбросов. Мы все заинтересованы в этих данных, которые позволят своевременно обращать внимание органов власти на завышенные показатели по тем или иным ингредиентам. Они создадут возможность для более аргументированного учас­тия людей в общественных слушаниях, подготовке различных предложений, – сказала Ирина Унжакова.

Значимость ратификации отметил и спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

– Это сегодня вопросы нашего национального будущего. Это не только загрязнение окружающей среды, это источники многих заболеваний. И кто должен за этим следить, и поднимать тревогу, и профессионально этим заниматься, – это Министерство экологии. Я лично еще раз вам хочу сказать: я двумя руками за требования об ограничении по загрязнениям, усиление экологических требований, потому что есть генерирующие мощности, которые приносят вред экологии, здоровью населения. Мы жестко должны предотвращать использование грязных технологий. Казахстан не проходной двор, здесь нельзя просто какие-то технологии ставить, – сказал он.

На пленарном заседании депутаты Мажилиса одобрили поправки в Соглашение Казахстана с Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу. Реализация документа позволит навести элементарный порядок на пропускных пунктах казахстанско-кыргызской границы.

Как отметил министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, документ предусматривает изменение статуса двух автомобильных пунктов на казахстанско-кыргызской границе – Сартобе и Аухатты – с нынешнего двустороннего на многосторонний международный.

– Это необходимо для разгрузки пунктов Карасу и Кордай и дальнейшего развития торгово-экономических отношений в регионе, – пояснил министр.

Он отметил, что в настоящее время на границе Казахстана и Кыргызстана действует 11 автомобильных пунктов пропуска, из которых 5 – многосторонние и 6 – двусторонние. Однако в 2010 году 4 из 6 двусторонних пунктов были закрыты в связи с низкой интенсивностью транспортных средств и людей. В настоящее время через 7 действующих пунктов в год проходит порядка 11 млн человек и 466 тыс. транспортных средств. Вместе с тем в 2018 году объем перевозок грузов автотранспортом между Казахстаном и Кыргызстаном увеличился на 43% и составил 1,7 млн тонн.

– Многосторонний международный формат значительно упростит и ускорит прохождение граждан и автотранспортных средств через пункты пропуска, – подчеркнул Бейбут Атамкулов.

Депутаты поддержали законопроект. Как отметил мажилисмен Юрий Тимощенко, документ направлен на улучшение транзитно-транспортного потенциала и повышение эффективности сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономичес­кой, политической, культурной областях, а также в сфере транс­порта, туризма и образования.

– Принятие протокола, направленного на изменение статуса двусторонних автомобильных пунктов пропуска «Сартобе» и «Аухатты» на «многосторонний», позволит разрешить проблемы, связанные со скоплением автомобильных очередей и людского потока, за счет перераспределения интенсивности ряда загруженных многосторонних пунктов пропуска и в целом увеличит пропускную возможность на казахстанско-кыргызской государственной границе, – пояснил он.

По его словам, в настоящее время основная нагрузка приходится на автомобильные пунк­ты пропуска «Карасу» и «Кордай», через них прошло около 6 млн человек и более 945 тыс. транспорт­ных средств. При этом именно на этих пунктах пропус­ка все еще имеют место факты больших очередей, как граждан, так и транспортных средств.

Во втором чтении «добро» Мажилиса получили и законодательные поправки по вопросам совершенствования процедур реабилитации и банкротства. Его суть – упрощение процедур банкротства и реабилитации. Сегодня процедуру банкротства, по официальным данным, проходит порядка 4 тыс. субъектов бизнеса, и 400 предприятий находятся в стадии реабилитации.

Но фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше. Действующий закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес. В каждом четвертом случае суд выносит отказ в приз­нании банкротом. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам. Аналогичная ситуация при применении реабилитации.

При этом в каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мотивируя тем, что должник является платежеспособным или не доказал наличия ресурсов для восстановления платежеспособности.

В связи с этим законопроект направлен на упрощение условий для применения процедуры реабилитации и банкротства, а также сокращение сроков проведения процедур и упрощенную ликвидацию бездействующих должников.