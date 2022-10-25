Заслуги перед Отечеством

Накануне Дня Республики в зале заседаний Сената Парламента РК прошло торжественное собрание, посвященное предстоящему национальному празднику.

Председатель палаты Маулен Ашимбаев поздравил участников мероприятия с этой знаменательной датой, подчеркнув историчес­кую важность принятия Декларации о суверенитете страны, принятую 25 октября 1990 года.

– По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева осуществляются масштабные политические, социальные и экономические реформы. Все они направлены на построение Справедливого Казахстана. Празднование Дня Республики также является свидетельством реализации принципа справедливости. Парламентом принят ряд важных законов, обеспечивающих законодательную поддержку историческим преобразованиям в стране. В этом направлении важно отметить слаженную работу депутатов Сената и работников аппарата, – сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе мероприятия председатель Сената Парламента РК вручил государственные награды сенаторам, сотрудникам аппарата и общественникам, внесшим вклад в проведение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Орденом «Парасат» награждена вице-спикер Сената Ольга Перепечина, депутаты Рыскали Абдикеров, Бауыржан Каниев, Дуйсенгазы Мусин, Ляззат Сулеймен.

Из сотрудников Аппарата Сената орденом «Құрмет» награждена заведующая общим отделом Бахыт Агиса, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заведующие отделами Бахытгуль Толеуова и Нурбек Алмашов, заместители заведующих отделами Шолпан Бейсембекова, Карашаш Исмаилова, Гульсана Толепбергенова и Жанар Тулиндинова.

За особый вклад в организацию и проведение VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий награждены орденом «Парасат» председатель правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Болат Сарсенбаев, медалью «Ерен еңбегі үшін» – заместитель председателя правления Центра Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диа­лога Диана Есенова и генеральный директор ТОО «Astana Venue Management» Малик Хасенов, медалью «Шапағат» – официальный представитель VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий Назым Жангазинова.

Почетной грамотой РК награж­дены заместитель заведующего отделом Вадим Сулейменов и главный консультант Асель Ертас.

Ряду депутатов Сената Парламен­та РК и сотрудников аппарата также были вручены юбилейные медали «МПА СНГ 30 лет».