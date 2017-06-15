В медицину жительница пригородного кызылординского поселка Тасбогет Аманкул Приева решила пойти еще в школьные годы. У мамы была артериальная гипертония, и дочь с юных лет научилась обращаться с тонометром, а немного повзрослев, сопровождала ее в поликлинику, с интересом изучала инструкции к выписываемым докторами лекарственным препаратам, «копалась» в медицинских справочниках, чтобы больше узнать о болезни и помочь родному человеку. Так и зародилось большое почтение к людям в белых халатах, а с ним и огромное желание стать врачом.

На радость выпускницы, отличницы СШ № 172 в 2000 году в Кызылорду прибыли представители приемной комиссии Западно-Казахстанской государственной медицинской академии им. М. Оспанова, и она не упустила своего шанса. Успешно сдавшей вступительные экзамены абитуриентке не хватило нескольких баллов для получения образовательного гранта: конкурс в вузе на отделение «Лечебное дело» был заоблачный. Аманкул Приева была принята на платное отделение, но ненадолго. Во время учебы студентка доказала, что достойна поддержки государства, и получила образовательный грант.

– На третьем курсе у нас был цикл лекций по акушерству и гинекологии, тогда же мы оказались в родильном доме, на практичес­ком занятии впервые наблюдали за родами. Зрелище было не из приятных. Но появление ребенка, его первый крик, счастливые глаза мамы и всего персонала родильного блока и меня сделали сопричастной к этому мгновенью всеобщего восторга, предопределив мою судьбу, – вспоминает Аманкул Тохтанбековна, отметив, что в тот день она приняла решение стать врачом-акушером-гинекологом.

В 2007 году после окончания интернатуры Аманкул Приева вернулась в родную Кызылорду. Молодому специалисту в управлении здравоохранения были весьма рады, врачей ее профиля не хватало, и ей предложили на выбор сразу две вакансии. Она предпочла работу в городском родильном доме, о коллективе которого слышала много добрых слов. И действительно, начинающего врача встретили радушно и окружили заботой.

Через пару месяцев Аманкул Приева впервые самостоятельно приняла роды. А вскоре прошла «боевое крещение» и в операционной: на «скорой» была доставлена беременная женщина с кровотечением, предварительный диагноз «преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты» подтвердился. Дежурившей в родильном блоке Аманкул, прежде лишь ассистировавшей в операционной, пришлось действовать.

– Каждая минута была на счету. И я очень благодарна дежурившему тогда анестезиологу, заведую­щему отделением реанимации Аскару Ауезбекову, который помог мне решиться на проведение операции, вселил уверенность в том, что все у меня получится, – отметила она.

Прибывшие уже после операции ургентные врачи высоко оценили работу коллеги: она сделала все вовремя и безупречно. И мать, и ребенок были спасены. И таких волнующих эпизодов в самый трудный первый год работы врача было немало. Но всегда рядом находились опытные коллеги – Сауле Жаханова, Орынкуль Жумабекова, Олег Ким. Замечательные наставники, которые вдохновляли начинающих практиковать молодых специалистов в этой обители новой жизни.

За плечами Аманкул Тохтанбековны уже десятилетие работы в родильном блоке, и она давно потеряла счет прошедшим через ее, как утверждают коллеги и пациентки, «золотые» руки младенцам, которым она помогла появиться на свет. Ежемесячно у нее 12 дежурств, на каждое из которых выпадает около двух десятков родов. При этом уже год, как коллектив городского родильного дома был в полном составе переведен в областной перинатальный центр. И если в первом по классификации ВОЗ был второй уровень сложности родовспоможения, то есть сюда направляли рожениц с беременностью от 34 недель и выше, то в центре – третий уровень. В перинатальный центр доставляют женщин на роды и с 22-недельным плодом, с различными осложнения­ми. А акушер-гинеколог Аманкул Прие­ва своим умением в экстренной ситуации мгновенно находить верные решения и действовать, и здесь подтверждает свой высокий профессионализм. А в канун профессионального праздника пришло и заслуженное признание – нашей героине было присвоено звание «Лучший врач 2017 года».

Аманкул Тохтанбековна, конечно же, рада столь высокой оценке своей работы, но считает ее общей для всего дружного коллектива родильного блока. По ее словам, благодаря пристальному вниманию государства в последние годы в регионе решены многие актуальные вопросы материнства и детства.

– Позитивных моментов у нас много. Наши женщины стали более ответственно относиться к своему здоровью, поступают к нам намного более подготовленными к родам, а это минимизирует риски, значительно повышая благополучный исход появления на свет здоровых малышей. Лучше стало и с оснащением и лекарственным обеспечением больниц, растет квалификация наших медработников, у которых есть возможность изучать и внедрять передовую практику. И нас, врачей, все это радует, потому что помогает нам оказывать более качественную медицинскую помощь и получать удовлетворение от своей работы, – заключила Аманкул Приева.