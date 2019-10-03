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Заслуженное признание
Юрий Ли, Кызылорда

В Кызылорде состоялся VІ областной форум трудовых динас­тий, приуроченный к празднованию Дня труда. По традиции на мероприятии, прошедшем в областном музыкально-драматическом театре им. Н. Бекежанова, были подведены итоги конкурса, выявившего семьи, представители которых не только имеют внушительный общий трудовой стаж, но и заслужили признание на профессиональном поприще.

– За время празднования Дня труда десятки семейных динас­тий, передающих свои навыки и опыт из поколения в поколение, стали широко известны. Популяризация людей труда и честного заработка очень важна. Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость пресекать всяческое проявление иждивенчества. Продолжатели дела своих отцов и дедов стали наглядным примером для подрастающего поколения, доказывая, что успеха можно достичь только благодаря профессионализму и трудолюбию, – отметил аким области Куанышбек Искаков.

Напомнил руководитель региона и о прославивших Приаралье 102 Героях Социалистичес­кого Труда. Своими трудовыми подвигами и сегодня продолжают вдохновлять «народный академик рисовых полей» Ибрай Жахаев, дважды удостаивавшийся этой высокой награды, самоотверженно трудившиеся во благо Родины Шырынкуль Казанбаева, Салима Жумабекова, Улбала Алтайбаева, Жадыра Таспамбетова, Закира Ержанова. Достойным примером для подрастающего поколения стали и Герои Труда Казахстана предприниматель Абзал Ералиев и выдающийся деятель медицины, хирург Юрий Пя, добившие­ся высоких достижений в своих сферах деятельности.

Большое внимание было уделено и успехам региона, соз­данию условий для развития экономики. В частности, отмечалось, что в 2018 году Приаралье на республиканском конкурсе удостоилось номинации «Лучший регион, создавший наиболее комфортные условия для ведения бизнеса»…

Продолжился форум чествованием победителей конкурса по 8 номинациям. Лучшей династией работников медицины была признана семья Бодыковых, 28 представителей которой уже проработали в системе здравоохранения в общей сложности 670 лет. При этом в ней 4 обладателя звания «Алтын дәрігер» и один – «Алтын скальпель». Гордятся в большой семье и профессиональными успехами Гани Бодыкова, он доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Академии наук РК, трудится главным врачом республиканского перинатального центра.

Более пяти веков трудового стажа и сразу несколько обладателей почетного звания «Заслуженный учитель Казах­стана» у признанной лучшей династии педагогов – семьи Кунаровых, проживающей в Аральском районе. Высокой оценки был удостоен вклад в развитие культуры и знаменитой семьи музыкантов Смаиловых из Кармакшинского района, представители которой в общей сложности 75 лет служат искусству. Заслужила признание и династия работников железнодорожной отрасли Орымбае­вых (Казалинский район), у восьмерых ее представителей стаж – полтора века. Всего на 3 года меньше проработала в сфере сельхозпроизводства в Жалагашском районе ставшая победителем в номинациях семья Дуйсенгазиевых, а у семьи животноводов Бегмановых из Шиелийского района общий стаж составил 124 года.

Несмотря на относительную молодость горнорудной промышленности в регионе, и здесь уже имеются знатные трудовые династии. В семье Нурымбетовых сразу 8 представителей работают на рудопроизводстве в общей сложности без малого век. Хорошо известна в Приаралье и династия стражей порядка Бексеитовых, в которой семеро сотрудников трудятся в правоохранительных органах. Все 8 семей – победителей конкурса – получили специальные дипломы и ценные подарки.

Кроме того, в рамках форума состоялось награждение победителей конкурса «Еңбек жолы» среди областных профсоюзных организаций. Ими стали врач Кызылординской городской поликлиники № 6 Гульжан Абсатова («Лучший специалист») и педагог Аральской городской школы-лицея № 14 Жанна Кунарова («Лучший воспитатель»). А завершился форум праздничным концертом.

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