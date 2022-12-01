Заслуженные награды

В Алматы, по уже сложившейся традиции, состоялись пресс-конференция и торжест­венное чествование победителей и призеров первенства континента, прошедшего в Аммане (Иордания), где наши боксеры, напомним, завоевали первое общекомандное место. Все обладатели наград (а всего наши спортсмены завоевали 21 медаль) получили денежные сертификаты и смартфоны iPhone последней модификации из личных средств президента Казахстанской федерации бокса (КФБ) Кенеса Ракишева.

Так, чемпионы Азии Алуа Балкибекова (выступавшая в весе до 48 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг), Карина Ибрагимова (до 57 кг), Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг) и Айбек Оралбай (до 92 кг) получили сертификаты на сумму в пять миллионов тенге. Серебряным медалистам досталось по два миллиона и по одному миллиону было вручено бронзовым призерам. Не остались без внимания и те, кто внес свой вклад в успешный результат нашей сборной, а это тренерский штаб мужской и женской команд и личные тренеры, которым были вручены сертификаты от одного до полутора миллионов тенге, а также представители комплексно-научной группы.

По словам главы КФБ, для более успешного выступления наших боксеров на предстоящих чемпионате мира в Узбекистане и Азиатских играх в Китае он специально пригласил из Моск­вы самого известного коу­ча СНГ Радислава Гандапаса, который будет заниматься мотивацией спортсменов перед поединками. Несмотря на то, что в Международной ассоциации бокса (IBA) уже анонсировали, что на первенстве планеты в Ташкенте-2023 победители получат от организаторов турнира по 200 тыс. долларов, казахстанские боксеры-победители дополнительно могут рассчитывать еще на 100 тыс. долларов из его личных средств.