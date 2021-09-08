​Заслуженные почести

Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токае­ва Давид Дегтярев награж­ден орденом «Барыс» III степени, Зарина Байбатина, Темиржан Даулет, Ануар Сариев – орденом «Парасат», Нурдаулет Жумагали – орденом «Құрмет».

Государственный секретарь торжественно вручил высокие государственные награды казахстанским спортсменам, успешно выступившим на XVI летней Паралимпиаде в столице Японии. Он также вручил денежные сертификаты парапауэрлифтеру Давиду Дегтяреву (106 миллионов тенге), парадзюдоистам Зарине Байбатиной, Темиржану Даулету, Ануару Сариеву (по 63 миллиона тенге), Нурдаулету Жумагали (31 миллион тенге).

– На Паралимпийских играх в Токио весь мир стал свидетелем высочайшего проявления человеческой воли, железной выдержки и стремления к жизни. Судьба может ограничить возможности человека, но не может ограничить его волю. Мы восхищены мужеством и упорством паралимпийцев всего мира. И это закономерно. Потому что вы смогли, преодолев все трудности и преграды, покорить спортивный Олимп и добиться огромного успеха для себя и своей страны. Это поступок, достойный уважения и восхищения, – подчеркнул Крымбек Кушербаев, отметив, что на Паралимпиаде казахстанские паралимпийцы завоевали 5 медалей и установили рекорд для нашей страны.

В торжественной церемонии также приняли участие заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов и министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

В завершение встречи призеры токийской Паралимпиады Давид Дегтярев и Темиржан Даулет от имени казахстанских спортсменов поблагодарили Главу государства за помощь и поддерж­ку в их подготовке к главным выступ­лениям на Паралимпиаде.