​Заслуженный успех

В числе обладателей звания «Лучший преподаватель вуза-2015» – заведующий кафедрой «Энергетика и техническая физика», доктор физико-математических наук Сергей Плотников; заведующая кафедрой «Финансы, учет и налогообложение», кандидат экономических наук Эльвира Мадиярова; доцент кафедры «Информационные системы и компьютерное моделирование», кандидат физико-математических наук Ольга Бакланова; доцент кафедры «Приборостроение и автоматизация технических процессов», кандидат технических наук Ольга Швец и доктор физико-математических наук, профессор ВКГТУ Назиф Хисамиев.

По словам ректора университета Жасулана Шаймарданова, успех преподавателей в республиканском конкурсе заслуженный. ВКГТУ входит в число 10 вузов страны, осуществляющих подготовку специалистов для реализации инновационных проектов ГПИИР. Недавно был подписан договор о сотрудничестве между Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д. Серикбаева и Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби, одним из пунктов которого стала совместная целевая подготовка магистрантов и докторантов PhD по направлениям ГПИИР-2.