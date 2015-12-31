​Заслуженный успех

Сауле ИСКАНДЕР, Усть-Каменогорск

В числе обладателей звания «Лучший преподаватель вуза-2015» – заведующий кафедрой «Энергетика и техническая физика», доктор физико-математических наук Сергей Плотников; заведующая кафедрой «Финансы, учет и налогообложение», кандидат экономических наук Эльвира Мадиярова; доцент кафедры «Информационные системы и компьютерное моделирование», кандидат физико-математических наук Ольга Бакланова; доцент кафедры «Приборостроение и автоматизация технических процессов», кандидат технических наук Ольга Швец и доктор физико-математических наук, профессор ВКГТУ Назиф Хисамиев.

По словам ректора университета Жасулана Шаймарданова, успех преподавателей в республиканском конкурсе заслуженный. ВКГТУ входит в число 10 вузов страны, осуществляющих подготовку специалистов для реализации инновационных проектов ГПИИР. Недавно был подписан договор о сотрудничестве между Восточно-Казахстанским государственным техническим университетом им. Д. Серикбаева и Казахским национальным университетом им. Аль-Фараби, одним из пунктов которого стала совместная целевая подготовка магистрантов и докторантов PhD по направлениям ГПИИР-2.

Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Растет интерес к Алматы
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Золото завоевала инспектор СОБРа
В шаге от элиты
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

