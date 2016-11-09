К этому реформированию единого экзамена, просуществовавшего 13 лет, в МОН готовились несколько лет. И вот теперь принято окончательное решение, о котором и рассказали участники пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

– В целях совершенствования ЕНТ министерством проведен ряд социсследований, опросов общественного мнения, в которых приняли участие более 10 тысяч выпускников школ, учителей, руководителей организаций образования, родителей, представителей общественности, – отметил заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН Нурбек Оршубеков. – Опыт проведения тес­тирования и результаты исследований показали, что общественность воспринимает его только как вступительный экзамен в вуз, а итоги не позволяют объективно давать оценку качеству образовательной деятельности школы.

Функция итоговой аттестации в части ЕНТ не выполняется в полной мере с первого же года его внедрения, поскольку ни в один год 100% выпускников не участвовало в тес­тировании. Используемые в ЕНТ задания и вопросы не учитывают разнообразия видов и типов школ, имеющихся в стране. Исходя из всего этого министерство вело работу по двум направлениям – это разделение функций ЕНТ и усовершенствование его структуры и содержания.

На сегодня эти изменения внесены в Закон «Об образовании» в части разделения ЕНТ на два этапа – итоговую аттестацию в формате выпускных госэкзаменов и вступительные экзамены в вуз в формате тестирования. В 2017 году итоговая аттестация будет проходить во всех школах в период с 1 по 10 июня, ЕНТ для абитуриентов намечено на 20 июня – 1 июля. Также предусмат­ривается возможность пересдачи ЕНТ в августе 2017 года и в январе 2018-го.

Директор департамента дошкольного и среднего образования Жаныл Жонтаева отметила, что выпускные экзамены в школах (без турникетов и проверок) будут проводиться по 4 обязательным предметам и 1 – по выбору. Язык обучения и литературу школьники станут сдавать в форме эссе, историю Казахстана – устно, математику – в виде контрольной работы, казахский язык в школах с русским языком обучения и русский язык в школах с казахским языком обу­чения – в форме тестов. Прис­воение знака «Алтын белгi» будет осуществляться школой, и его подтверждение на ЕНТ не потребуется, также за его обладателями остается преимущественное право присуждения гранта при равных количествах баллов с другими абитуриентами.

Формат ЕНТ-2017 предполагает 120 вопросов по 5 предметам, из которых 3 – обязательные и 2 – профильные. Время тестирования – 3 часа 30 минут, проходной балл – 50. Как пояснил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН Дархан Ахмед-Заки, для того чтобы абитуриент осознанно выбирал специальность, предполагается изменить структуру тестовых вопросов. Первые три дисциплины обязательные – языковая подготовка и грамотность чтения, предполагаю­щая умение воспринимать, анализировать текст, затем математическая грамотность, включающая математические тесты и задания на логику, история Казахстана. В структуре ЕНТ также два профильных предмета, в частности, если выпускник выбирает математику и физику, то, как и раньше, он имеет возможность подать документы на 4 специальности, а в целом это даст ему возможность претендовать на 52 специальности.

Одним из ключевых изменений является то, что выпускники колледжей получат возможность впервые сдавать тестовые экзамены по профильным дисциплинам, которые они проходили в период обучения, – это 40 вопросов плюс еще 20 – по общим дисциплинам, тогда как раньше они сдавали те же предметы, что и выпускники школ.

Специалисты МОН считают, что преобразования скажутся положительно на процессе итоговой аттес­тации, снимут излишнюю напряженность, царившую ранее вокруг ЕНТ. На вопросы, которые возникают сейчас и возможны в будущем, они готовы ответить во время широкомасштабной разъяснительной работы, которая стартует в эти дни в регионах.