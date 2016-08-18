Казахстанская федерация бокса поздравила Василия Левита с олимпийской медалью. Его бои в Рио показали, что Василий по праву заслужил высокие оценки самых авторитетных экспертов бокса из разных стран мира, и, главное – горячую поддержку болельщиков как в Казахстане, так и за его пределами. Василий Левит оправдал надежды Казахстанской федерации бокса, тренерского штаба и всей страны, сообщает пресс-служба КФБ .

По правилам AIBA протесты на решение судей не подаются, и наша федерация, как член Меж­дународной ассоциации бокса, обязана соблюдать эти правила. КФБ уважает решение судей.

Все видели, что Василий Левит в финальном поединке на олимпийском ринге показал выдающийся результат, колоссальную волю к победе. И, хотя он завоевал серебряную олимпийскую медаль, за которую государство выплатит ему премию в 150 тыс. долларов, по решению президента Казахстанской федерации бокса Тимура Кулибаева к этой сумме доплатят еще 100 тыс. долларов, так что премия Левита будет равна «золотой».