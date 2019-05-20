​Заслуживают уважения

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Михаил Тё

Члены жюри отобрали 5 семей, которые представят административный центр на региональном состязании. Каждая из них имеет богатую историю, семейные традиции и духовные ценности, которые прививаются из поколения в поколение.

Взять хотя бы супругов Бакберды и Бибигуль Кезембаевых, воспитавших двоих сыновей и двух дочерей. Глава семьи – врач областного центра крови, отличник здравоохранения Казахстана, обладатель нагрудного знака «Алтын дәрігер» Национальной медицинской ассоциации, ветеран труда, который всю свою жизнь считал, что он прежде всего отец, поэтому, несмотря на свой плотный график работы, всегда находил время для детей. Будь то помощь с выполнением домашнего задания, разговоры по душам или совместные прогулки по городу. Этот принцип дети взяли себе на вооружение и теперь, используя его, воспитывают уже своих детей. К слову, на сегодня у четы Кезембаевых уже 11 внуков.

Обладательница подвески «Алтын алқа» Саракуль Заурбекова вырастила 11 детей. Сегодня она помогает в воспитании 31 внука и 6 правнуков. По признанию женщины, семья для нее – главное богатство в жизни и ее опора. К сожалению, сегодня такие большие семьи встречаются все реже, поэтому они вызывают у людей уважение и восхищение.

– Что может быть важнее детей? – задается вопросом Саракуль Заурбекова, ныне находящая­ся на заслуженном отдыхе. – Они наше все: продолжение рода, радость и смысл жизни… Я, как и все матери, стремилась дать им самое лучшее, ограждала от бед, прививала духовные ценности и дарила свою любовь.

Победителями также стали семьи начальника отдела пожаротушения компрессорной станции № 3 Нухматуллы Алашбаева, основателя семейного творческого ансамбля Нуржана Жанабаева и музыканта военного оркестра войсковой части 2035 Айдара Жазыбаева. К слову, последняя в прошлом году стала лучшей в конкурсе «Мерейлі әскери отбасы», так что ее члены верят, что у них есть все шансы на победу.

Семьи, прошедшие отборочный тур, поздравил заместитель акима Тараза Кенжебек Олжабай, отметив, что каждая из них заслуживает уважения. 

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