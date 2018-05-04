​«Засмурфчательно!»

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Наталия Акопян, Астана

Смурфы (от англ. The Smurfs), или штрумфы (от фр. Les Schtroumpfs) – существа, придуманные и нарисованные в 1958 году бельгийским художником Пьером Кюллифором, работавшим под псевдонимом Пейо. Выставка ознакомила с историей персонажей, которые перевернули жизнь их создателя, посвятившего себя смурфикам вплоть до самой смерти в 1992 году.

– Мы с большой радостью приветствуем всех на праздновании 60-летнего юбилея смурфиков, – говорил на вернисаже Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в РК Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаль. – Наша страна находится на границе двух основных европейских культур: латинской и германской. Мы выступаем за культурное разнообразие, как и Казахстан.

Молодым смурфики знакомы по мультфильмам, вышедшим сравнительно недавно. А самые первые синие персонажи были рисованными. Но дети любили их не меньше, потому что смурфики очень интересные, самобытные и веселые. Так, Мастер любит ремонтировать и изобретать, Фермер заботится о полях и огородах, Благоразумник читает всем нотации, Художник постоянно рисует, а Трубач фальшивит, играя на всех инструментах. Еще есть Смурфетта – единственная девочка в деревне, Лентяй, Силач, Ворчун, Красавчик, Сластена, Весельчак.

Алекси де Кромбрюгхе де Пикендаль отметил, что Бельгия славится живописной традицией, такими всемирно известными художниками, как Брейгель, Рубенс, Магритт. История комиксов, рассказов в картинках также уходит в глубь веков. Мировую популярность обрел Тентен, придуманный бельгийским художником Эрже, в разных странах полюбились и маленькие синие смурфики, их образы, характеры, ценности и, конечно, приключения.

Смурфики знамениты своими шуточками, другая их особенность – необычный язык. Оказывается, он был создан еще до персонажей. Как-то Пейо за обедом с художником Франкином попросил передать ему солонку: «Дай мне эту... вон тот… смурф!» И Франкин ответил: «Когда ты закончишь смурфить, пересмурфь ее мне…»

Забавных историй, связанных с персонажами, много. Наверное, и поэтому гостями выставки стали как официальные лица – главы дипломатических миссий, сотрудники посольств и МИД Казахстана, так и множество не равнодушных к синим «пушистикам» жителей столицы – взрос­лых и совсем маленьких. Детям выставка особенно понравилась и запомнилась. Это закономерно, ведь именно для маленьких читателей всю жизнь работал замечательный художник Пейо.

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