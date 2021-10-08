Заставил пенсионерку оправдываться на камеру: аким района извинился за поведение подчиненного

Аким Баянаульского района извинился перед сельчанкой за поведение своего подчиненного. Вместе с ним извинения за свой поступок жительнице села Егындыбулак принес и аким Кундыкольского сельского округа Самат Ибраев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Напомним, в Баянаульском районе 6 октября выпала полуторамесячная норма осадков. В некоторых селах снежный покров достигал полметра.

Видео аномальных для октября снегопадов появилось в социальных сетях. В том числе в пабликах появилось и видео сельчанки Майи Манашевой.

Пенсионерка поделилась видео снежного Егындыбулака со своими городскими родственниками. Женщина рассказала, что, отправляя внука в школу, еле открыла дверь, заваленную снегом. Супруг Майи Манашевой сейчас находится в Павлодаре.

"Два дня мело, на улицу не могли выйти, - оправдывалась сельчанка перед сельским акимом. - В Павлодаре, говорят, нет снега, я это видео отправила родственникам мужа. Они, наверное, распространили это видео. Я дома была одна", - вынуждена была объяснять на видео пенсионерка.

Аким села Самат Ибраев рассказал, что он предложил помощь односельчанке, но та отказалась.

"Предложил ей дать пояснения к ее видео, которое затем отправил в рабочую акиматовскую группу WhatsApp, выполняя поручение акима района – реагировать на обращения в соцсетях. А вместо этого получилось извинение", - прокомментировал аким.

Между тем, такое поведение подчиненного повергло в шок акима района - вместо того, чтобы "взять лопату в руки, позвать людей и помочь женщине, которая живет одна, он пришел за объяснениями".

Канат Каримов подтвердил, что требует фото и видео отчета сельских акимов о проделанной работе.

"В связи с обильным снегопадом мы объявили ЧС техногенного характера, сельским акимам дали команду отслеживать в соцсетях ситуацию и принимать меры, - рассказал глава района. - Каждый понял по-своему. Аким Майкаина на видео, что в Ушкулуне нет дороги, отреагировал, организовав технику, дорогу вычистили от снега", - сказал аким района.

По словам Каната Каримова, аким Кундыкольского сельского округа понесет дисциплинарное наказание.

"Сегодня в 8 утра я был у Майя Манашевой, извинился перед ней, поговорил с ее мужем, - дополнил Канат Каримов. - Самат Ибраев поступил неправильно. В Егындыбулак мы отправили технику, она вычистит не только двор этой женщины, но и все село от снега", - добавил глава района.

Отметим, что Самат Ибраев возглавляет Кундыкольский сельский округ с 2016 года.

