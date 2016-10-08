​Заставила «поделиться»

В городском суде № 2 началось разбирательство по уголовному делу в отношении и. о. руководителя областного департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтичес­кой деятельности Министерства здравоохранения и социального развития. 46-летняя У. обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и в получении взяток.

Как следует из материалов дела, в период с 18 по 23 авгус­та текущего года У. на основании акта о назначении проверки в филиале ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис плюс» выявила ряд нарушений условий хранения медицинских препаратов. Но афишировать недостатки не стала, а при беседе с директором «Медсервис плюс» предложила решить проблему полюбовно – передать ей 100 тыс. тенге за сокрытие выявленных недостатков. Директор согласилась, и У. лично получила от нее названную сумму.

Еще один случай. 29 августа У., находясь в своем служебном кабинете, ознакомила индивидуального предпринимателя М. с уведомлением о проведении внеплановой проверки принадлежащих ему аптек на предмет соблюдения требований кодекса РК «О здоровье народа и сис­теме здравоохранения». После чего потребовала от обеседника дать взятку в сумме 200 тыс. тенге за положительный результат предстоящей проверки и общее покровительство. 7 сентября У. получила от М. половину, а через два дня – оставшуюся часть оговоренной суммы.

Кроме того, будучи осведомленной о поступившем из Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохра­нения и социального развития РК приказе о выдаче премиальных средств к празднованию Дня Конституции РК, У. тут же решила, что это неплохой способ пополнить свой бюджет за чужой счет. Она дала указание бухгалтеру учреждения о распределении премиальных средств в 35-процентном соотношении к должностному окладу каждого сотрудника, но при этом о начислении премии переводчику, водителю, инспектору и некоторым другим лицам в размере 1,5 должностного оклада. После чего обязала этих сотрудников передать ей по 30% от суммы перечисленной премии.

Тем самым У. причинила материальный ущерб государству на сумму 170 тыс. тенге, сообщает пресс-служба областного суда.