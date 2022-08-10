Заставили копать могилу: о задержании дерзкой ОПГ рассказали в МВД

О задержании дерзкой ОПГ «Хамидулла-Умирзаков» рассказали полицейские, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«Хамидулла-Умирзаков». Организованная преступная группа с таким названием в Казахстане появилась в начале 2019 года. Название она получила в честь организаторов Багдата Хамидуллы и Жандоса Умирзакова.

Криминальные лидеры собрали «в кружок по интересам» своих знакомых, имеющих судимости. Важными критериями для вступления в банду были и хорошая физическая форма, и отсутствие страха перед уголовной ответственностью.

Так, группа из 16 человек за пару лет своей криминальной деятельности успела заняться вымогательствами, разбоями, грабежами, хулиганствами и самоуправствами. На «дело» преступники шли не с пустыми руками: во время обысков у злоумышленников были изъяты оружие, боеприпасы к нему, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

В полиции рассказали о самых «ярких» эпизодах их преступной жизни.

Однажды к участникам ОПГ обратились их знакомые – граждане Ш. и А., которые попросили выбить долг у гражданки Б. Мужчины пояснили, что 27-летняя должница взяла у них на перепродажу две машины Toyota Camry, однако ни денег, ни имущества не вернула. Спустя четыре дня один из членов группы похитил женщину по месту жительства. В течение 10 дней преступники держали ее в различных съемных квартирах Алматы, избивали и угрожали пистолетом. Для большего эффекта они вывезли должницу на кладбище и заставили копать себе могилу. Затем, спустив ее туда, посадили на колени и стреляли возле головы. По итогу злоумышленникам удалось завладеть автомобилем Hummer и 3,4 млн тенге.

Другой уголовный проступок произошел в 2020 году. В июне члены таразского ОПГ избили одного из участников группы «Хамидулла-Умирзаков». Последний сообщил об этом лидерам группировки. И чтобы поднять свой авторитет в криминальной среде, Багдат Хамидулла и Жандос Умирзаков решили наказать оппонентов.

Так, ночью бандиты определили местоположение автомобиля противников. Однако в салоне авто оказались знакомые членов таразской банды. Думая, что напали на соперников, они, угрожая пистолетом, пересадили их в другую машину и вывезли в село Акыртобе Жамбылской области. Допрос об участниках ОПГ Тараза не увенчался успехом и, желая хоть как-то насолить, они забрали машину BMW-645 стоимостью 6 млн тенге.

В ведомстве сообщили, что на сегодняшний день установлено 16 эпизодов уголовного правонарушения организованной преступной группы, совершенных на территории Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились с июня 2020 года, полицейским удалось установить личности участников ОПГ. Было проведено более 80 обысков – личных, по месту жительства и транспортных средств. Работа была усложнена тем, что группа владела приемами конспирации.

«Совместная спецоперация по пресечению преступной деятельности устойчивой организованной группы проводилась Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности в ноябре 2020 года. 12 подозреваемых были задержаны в пяти регионах нашей страны: в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областях», – отметил старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД Бахтияр Мусабаев.

Местонахождение лидеров преступной группы удалось установить чуть позже. Так, полицейские выяснили, что Багдат Хамидулла находится в Дубае и направили туда экстрадиционные материалы. А второй главарь Жандос Умирзаков был задержан в ноябре 2021 года в Алматы.

Еще два участника ОПГ находятся в международном розыске.

Действия задержанных квалифицированы по части 2 статьи «Участие в организованной группе или преступной организации», части 2 статьи «Незаконное лишение человека свободы», части 2 статьи «Грабеж, открытое хищение чужого имущества», части 2 статьи «Разбойное нападение», части 2 статьи «Вымогательство», части 3 статьи «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия», частям 3, 4 статьи «Самоуправство» УК РК.

В декабре 2021 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы подозреваемые признаны виновными и осуждены на сроки от 2 до 12 лет тюрьмы.