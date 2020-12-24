Заставлять никого не будут – Аймагамбетов о вакцинации от COVID-19 в школах РК

Общество
Айдана Демесинова
Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В ходе брифинга в СЦК у министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова спросили, будут ли в школах заставлять делать вакцинацию от COVID-19, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Заставлять никого не будут, и никого не заставляют. В школах медицинскую часть мы несколько лет назад передали в Министерство здравоохранения. По этому вопросу вы можете обратиться к нашим коллегам. О том, чтобы кого-то принуждать и заставлять, речи нет", - сказал министр.

Он отметил, что казахстанская вакцина уже прошла две фазы испытаний. 

"Приступили к третьей, завершающей фазе клинических испытаний. Мы все это делаем согласно протоколу, согласно международных стандартов и требований. Я еще раз хочу повторить, здесь мы должны выдерживать все принципы и все нормы. Это очень важно. Потому что речь идет о безопасности населения. Поэтому мы по каждому дню, по каждой процедуре соблюдаем требования. Мы планируем, что к середине марта у нас будет возможность вакцину выпускать и начать прививать граждан. Здесь хотел бы сделать ремарку: в целом эти вопросы, касающиеся подготовки вакцины, ее научной части и проведения самих клинических испытаний, они находятся в компетенции МОНа. Что касается дальнейших вопросов вакцинации - это вопросы, которые не входят в компетенцию нашего министерства", - добавил Аймагамбетов.

Популярное

Все
Атомная наука: от первого пучка к технологиям будущего
О Целях устойчивого развития
Жанатас: большой трансфер инноваций
Сохраняют мир вдали от Родины
Детство под защитой
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Административной юстиции – пять лет
Для гуманизации уголовного законодательства
Экзамен на скорость
Кибербезопасность в цифровую эпоху
Комплексный подход к урбанизации
Памяти легендарного Тимура Сегизбаева
Непогасшая надежда
Голевое изобилие и свержение лидера
Чистая среда общих усилий
Кюй пережил эпоху террора
Плей-офф набирает обороты
О трагических судьбах репрессированных
Место скорби и памяти
Инвестиции в фармпроизводство заметно увеличились в Казахстане
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
«Елимай» заряжен на победу
ИИ-решения для казахского языка
Свыше ста представителей бизнеса, госорганов и экспертов обсудили Налоговый Кодекс
Путь к продукции с высокой добавленной стоимостью
«Откуда мы пришли и куда путь свой вершим?..»
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Как снизить платежи через рефинансирование кредитов в Казахстане
Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР
Производство отечественных товаров набирает обороты
В Актюбинской области число сел, отказавшихся от алкоголя, достигло 40
Сердце Прометея
На квартире в Павлодаре нашли более 100 сим-карт
Юбилей Олжаса Сулейменова отметили на международном форуме в Алматы
Сохранить историю для будущих поколений
Казахстан и Россия: литературный диалог
Адвокатура в новой Конституции: шаг к справедливому правосудию
Торговые неурядицы
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год

Читайте также

Итоги республиканского форума по реновации и комплексному р…
В Казахстане усиливают защиту прав и интересов детей
Всю жизнь жила надеждой
Тройня родилась в Туркестанской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]