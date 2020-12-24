Заставлять никого не будут – Аймагамбетов о вакцинации от COVID-19 в школах РК

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
В ходе брифинга в СЦК у министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова спросили, будут ли в школах заставлять делать вакцинацию от COVID-19, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
"Заставлять никого не будут, и никого не заставляют. В школах медицинскую часть мы несколько лет назад передали в Министерство здравоохранения. По этому вопросу вы можете обратиться к нашим коллегам. О том, чтобы кого-то принуждать и заставлять, речи нет", - сказал министр.
Он отметил, что казахстанская вакцина уже прошла две фазы испытаний.
"Приступили к третьей, завершающей фазе клинических испытаний. Мы все это делаем согласно протоколу, согласно международных стандартов и требований. Я еще раз хочу повторить, здесь мы должны выдерживать все принципы и все нормы. Это очень важно. Потому что речь идет о безопасности населения. Поэтому мы по каждому дню, по каждой процедуре соблюдаем требования. Мы планируем, что к середине марта у нас будет возможность вакцину выпускать и начать прививать граждан. Здесь хотел бы сделать ремарку: в целом эти вопросы, касающиеся подготовки вакцины, ее научной части и проведения самих клинических испытаний, они находятся в компетенции МОНа. Что касается дальнейших вопросов вакцинации - это вопросы, которые не входят в компетенцию нашего министерства", - добавил Аймагамбетов.