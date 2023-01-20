Застолье закончилось убийством в ЗКО

Фото: polisia.kz

Убийство произошло в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В поселке Жанибек 45-летний гражданин Д. пригласил к себе домой 35-летнего гражданина Ж., где они распивали спиртное. Позже между ними возникла ссора, и гражданин Д. нанес телесные повреждения приятелю. От полученных травм потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

По данному факту ведется досудебное расследование по ч.1 ст. 99 УК РК "Убийство".