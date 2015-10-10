Свежий выпуск Застройщик отправлен под стражу Анна ВЕГЕЛЬ, Акмолинская область

В настоящее время служба экономических расследований департамента государственных доходов по Астане расследует уголовное дело в отношении гражданина Т. – руководителя ТОО «АльБаракат Компани», ТОО «КОКШЕ-КОПА», ТОО «СЕЛИГЕР-К», ЖСК «Астана Акжар Курылыс», ТОО «Шанырак Строй KZ» и ряда других фирм. Как сообщила пресс-служба департамента, Т. инкриминируется мошенничество, присвоение и растрата вверенного чужого имущества при строительстве ЖК «Курылтай», «Жайлау», Apple Town на территории Целиноградского района Акмолинской области и жилых комплексов «Прага», «Шарджа» и «Ак Жар» на территории Астаны. Также установлена причастность названного гражданина к ТОО Kaz avto development, ведущего строительство ЖК «Туран» в столице.

На днях суд Сарыаркинского района Астаны санкцио­нировал меру пресечения Т. в виде содержания под стражей.

Департамент государственных доходов уведомляет, что в случае привлечения вышеуказанными предприятиями инвесторов (дольщиков) для строительства жилых объектов необходимо незамедлительно сообщить по тел. 8 747 186 08 17, либо в дежурную часть ДГД по тел. 31-61-45.