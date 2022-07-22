"Застрял головой, а туловище – в воздухе": ребенка спасли от падения с 7-го этажа в Алматы

19-летний студент в Алматы спас двухлетнего ребенка от падения с высоты, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

В ДЧС Алматы обратился 67-летний житель города Нур-Султана Ермекбай Тамабаев. Он рассказал, что стал участником и свидетелем чудесного спасения мальчика, едва не сорвавшегося вниз с 7-го этажа многоэтажного жилого комплекса ЖК «Алтынбулак».

21 июля в послеобеденное время гость из столицы прогуливался во дворе дома, держа в руках годовалого внука. Внезапно он услышал визг ребенка.

Оказалось, на уровне 7-го этажа в ограждении незадымляемой пожарной лестницы застрял ребенок: «Головой застрял между решетками, а туловище и руки болтались в воздухе, он мог упасть на парапет подъезда!» – вспоминает с ужасом пожилой человек.

Мужчина понимал, что может случиться трагедия, но с учетом своего возраста и беспомощного ребенка на руках он решил позвать на помощь молодых людей, стоявших у подъезда.

«Я просил залезть на козырек подъезда, чтобы как-то смягчить удар, если ребенок будет падать. На мою просьбу немедленно отозвался молодой человек, который бросился на помощь. Буквально в последние минуты он успел схватить маленького мальчика, державшегося из последних сил за решетки, после чего передал испуганной маме», – делится мужчина.

Ермекбай Калиевич поблагодарил отзывчивого студента.

Героем оказался 19-летний студент физкультурного факультета Казахского национального педагогического университета имени Абая Махмуд Ерасыл.

«Сердце разрывалось, своего внука я не мог бросить, боялся не успеть. Слава Аллаху, мальчика удалось спасти», – поделился пожилой мужчина.

Руководство Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы инициировало в МЧС поощрение спасителей ребенка.