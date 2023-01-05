Застрявшей в снегу скорой помощи с новорожденным ребенком помогли спасатели в Карагандинской области

Со слов водителя машины скорой помощи, топливо было на минимуме и ситуация требовала немедленных решений.

Фото: ДЧС Карагандинской области

По информации ДЧС Карагандинской области, сегодня, 5 января, в 00:03 поступило сообщение о том, что в 2 км от поселка Дубовка с трассы выехала в кювет карета скорой помощи, в которой находится ребенок, передает Kazpravda.kz.

Прибыв к месту в условиях плохой видимости, сильной метели и гололеда спасатели обнаружили, что в карете скорой помощи новорожденный ребенок подключен к аппарату ИВЛ и эвакуировать без спецтехники не является возможным.

Также не было возможности вытащить машину скорой помощи на дорогу, так как она находилась от дороги на расстоянии более 20 метров.

Со слов водителя машины скорой помощи, топливо было на минимуме и ситуация требовала немедленных решений.

Спасатели оперативно доставили на место топливо и теплые вещи. Также расчистили пути, чтобы без потери времени перенести ребенка в карету скорой помощи, которая приехала из Караганды, так как, со слов врачей, без аппарата ИВЛ ребенка больше 30 секунд держать нельзя.

"Благодаря слаженным и своевременным действиям сотрудников ребенка перенесли в карету скорой помощи и в дальнейшем госпитализировали в Караганду", - отметили в ДЧС.