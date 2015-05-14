Застыл на рельсах вагон из сороковых Статьи 722 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Так называемая теплушка была построена еще в 1894 году, а ее колесные пары и вовсе в 1877-м. Последние годы этот вагон провел на станции Туз-Кала в селе Таволжан, где добывают озерную соль. В течение нескольких месяцев павлодарские железнодорожники восстанавливали его. Многие детали, особенно металлические, вытачивались заново.



Однако энтузиастам удалось придать теплушке былой вид, теперь вагон установлен в парке Воинской славы.



– Неизвестно, сколько километ­ров исколесил вагон в годы войны, скольких людей перевез, – отметил заместитель акима Павлодара Алмаз Абылкасымов. – Только из Павлодарской области на фронт были призваны 46 тысяч человек. Они участвовали в ожесточенных сражениях на Курской дуге, прошли от Сталинграда до Берлина, освобождали города России, Беларуси, Европы от фашистских захватчиков. 22 тысячи павлодарцев навсегда остались на полях сражений.



В торжественной церемонии открытия фронтовой теплушки приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, работники железной дороги и павлодарцы, для которых парк Воинской славы уже стал постоянным местом отдыха. Среди приглашенных был и заслуженный железнодорожник страны, бывший начальник Павлодарского отделения Целинной железной дороги Аби Саркыншаков, которому и принадлежит идея реставрации вагона и передачи его в музей.



После торжественной части у вагона устроили небольшое теат­рализованное представление с пес­нями военных лет. Сотрудникам Павлодарского отделения дороги, которые трудились над реставрацией теплушки, вручили благодарственные письма от имени акима Павлодара Булата Бакауова.