Группа молодых художников, объединившись, создала проект Art Sapar art of Kazakh eli, в рамках которого передвижная экспозиция кочует по городам и весям. Объездив почти весь Казахстан, картины прибыли в Астану. Главная цель мобильной выставки – популяризация и развитие современного искусства. Нести красоту в массы молодые мастера кисти начали сравнительно недавно. Сейчас «Мелодия степи» узнаваема и любима зрителями.

Идейным вдохновителем проекта стала художник Анар Аубакир. Ее поддержали коллеги Наталия Баженова, Гульмарал Таттибаева, Бауыржан Досжанов и другие талантливые скульпторы, художники. Представляя свои лучшие работы, они вдохновляют зрителей, побуждают изучать историю, вглядываться в лица людей, оставивших след в литературе, музыке, народной культуре. Уютом веет от войлочных панно, строгим взором смотрит великий Абай, увлекает в мир легенд и преданий Көк бөрі – Синяя волчица... В экспозиции каждый найдет то, что интересно именно ему.