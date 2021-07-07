Засуха ожидается в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз засухи на июль 2021 года в Казахстане, передает Kazpravda.kz
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"Согласно разработанному статистическому прогнозу в июле ожидаются экстремально засушливые условия в отдельных пунктах Актюбинской (Нура, Иргиз), Костанайской (Караменды, Амангельды), Атырауской (Кульсары) и Мангистауской (Аккудук) областей", – говорится в сообщении.
Сильно засушливые – в Акмолинской (Есиль, Жаксы, Атбасар), Актюбинской (Новороссийское, Карабутак, Баскудук, Нура, Иргиз), Костанайской (Пресногорьковка, Аршалинский, Тобол, Аралколь, Торгай), Северо-Казахстанской (Тайынша) и Мангистауской (Сам) областях.
Умеренно засушливые – в Акмолинской области (Балкашино), Актюбинской (Комсомольское, Темир), Костанайской (Михайловка, Карасу, Житикара, Кушмурун, Диевская, Железнодорожный), Северо-Казахстанской (Явленка, Сергеевка и Рузаевка), Восточно-Казахстанской (Лениногорск), Жамбылской (Кордай), Алматинской (Аул 4), Кызылординской (Казалы) и Атырауской (Атырау) областях.
Благодаря прошедшим обильным осадкам в последней декаде июня умеренно влажные условия
прогнозируются в Западно-Казахстанской (Жалпактал, Джаныбек, Урда), Восточно-Казахстанской (Бакты), и в Мангистауской (Бейнеу) областях.
На остальной территории условия увлажнения ожидаются близко к норме. Стоит отметить, что в июле в северо-восточной половине страны количество осадков ожидается около нормы.