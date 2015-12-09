​Засветился в городе олень

Не боятся олени ни огней большого города, ни людей, ни вспышек фотоаппаратов. С их появлением это место стало действительно сказочным и многолюдным, особенно по вечерам. В одно мгновенье, словно по волшебству, ярко зажигаются тысячи мерцающих гирлянд, и проспект превращается в ночной тиши в новогоднюю сказку. Вместе с арками, шарами-великанами, оленями, снежинками, легкими сосульками на кронах деревьев, фонтаном… Да-да, я не оговорился – фонтаном, который будто и не закрывался, продолжает работать в зимнюю ночь, приводя в восторг детвору своими яркими огнями.

В эту волшебную композицию вписывается и главная елка города, торжественное зажжение которой возвестило всем актюбинцам: Новый год у порога! В оформлении 30-метровой зеленой красавицы, по словам основного подрядчика – директора ТОО «Артвижен» Сергея Войналовича, использованы мерцающие гирлянды длиной почти 4,5 км, порядка 300 световых игрушек и 250 игрушек дневного оформления. Елка трехсекционная, каркасной конструкции, укомплектовывалась сотнями веточек. На создание всей этой красоты ушло 14 дней.

Чуть меньше ростом зажглись огнями елки в Центральном парке, в скверах Счастья и Любви. В общей сложности по городу, благодаря предприятиям различной формы собственности, организациям, в местах массового отдыха людей будут радовать глаз и создавать праздничное новогоднее настроение порядка ста зеленых красавиц. Дополнительно улицы, площади областного центра продолжают оформляться разными декоративно-световыми элементами.