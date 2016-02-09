​Затишье перед «бурей»

Свежий выпуск
475
Аскар БЕЙСЕНБАЕВ
фото с сайта ВХЛ

Латвийское «Динамо» нынче не такая уж и грозная команда, какой была на протяжении нескольких предыдущих сезонов КХЛ, но на своем льду прибалты бьются до последнего, порой не оставляя шансов даже фаворитам. В свою очередь казахстанская дружина попала в ситуацию, когда ей необходимо одерживать победы во всех встречах и надеяться на осечки в стане основных конкурентов. И такой шанс «барсам» наконец-то предоставился.

Если ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга, который сейчас располагается на 7-м месте в Восточной конференции, «Барыс» может обойти лишь гипотетически (они идут очень мощно и не теряют очков), то вот нижнекамский «Нефтехимик» уже допустил небольшой промах, обыграв на своей площадке минских динамовцев лишь в овертайме (3:2) и уступив казахстанцам заветную восьмую строчку.

Но все же не будем забывать, что оставшиеся две игры регулярного первенства казахстанцы проведут в Казани и Омске против мощных клубов «Ак барс» и «Авангард». А вот ХК из Татарстана предстоит выезд в Тольятти, где он встретится с «Ладой», а далее дома поборется с уфимским «Салаватом Юлаевым». Наша команда, конечно же, подустала, но тут как раз появилось «окно» в виде Евротура. И потому астанинцам еще можно основательно подготовиться к финишному спурту, намеченному на 16 и 18 февраля.

В это же время сегодня в Караганде нас ожидает казахстанское супердерби в рамках ВХЛ, где «Сарыарка» примет на своем льду усть-каменогорское «Торпедо». Стоит отметить, что «беркуты» хоть и потерпели в последней игре в Перми поражение от «Молота-Прикамье» (2:3) по буллитам, но благодаря одному набранному очку уже гарантировали себе участие в плей-офф розыгрыша Кубка Братины.

Что касается восточноказахстанцев, то они также по буллитам обыграли на выезде (2:1) нижнетагильский «Спутник» и тоже одной ногой стоят в плей-офф, – им необходимо набрать всего одно очко. При этом нашим дружинам остается провести еще по четыре игры в рамках регулярного первенства, а это значит, они могут еще выше подняться по турнирной таблице, чтобы на следующей стадии им попадались противники полегче.

Две выездные игры провели и столичные «Снежные барсы» в рамках Молодежной хоккейной лиги. В Оренбурге единственный гол Дмитрия Гренца в овертайме принес победу астанинцам над «Сарматами». А вот в Нижнем Новгороде «юные хищники» уступили местным «Чайкам» – 0:2. В регулярном первенстве «снежкам» предстоит провести еще пять встреч, причем одну на выезде, а четыре – дома. И это дает им неплохой шанс впервые в своей истории пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка Харламова.

Популярное

Все
Рыбакина поднимется на четвертую строчку рейтинга WTA
В ТЭЦ Степногорска опровергли слухи об аварии
Скончался один из основоположников казахской школы дипломатии на арабском направлении
Qarmet изучает опыт по дегазации шахт до начала добычи угля
В девяти регионах ограничено движение транспорта
Токаев поздравил президента и народ Ирана с национальным праздником
Аида Балаева призвала поддержать женщин в науке и популяризировать их имена и достижения
Сход снежных лавин произошел недалеко от обсерватории Асы
«Путевку» в Париж завоевал казахстанский дуэт по артистическому плаванию
Аварию на Степногорском энергоузле прокомментировал KEGOC
Лавина сошла в Восточном Казахстане
Искусственный интеллект глазами юристов
Правительство уходит в отставку - указ
Назначен заместитель управделами президента
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
Избивший водителя скорой в Караганде арестован
Главы МИД Казахстана и Кыргызстана обсудили ситуацию вокруг ТЭЦ Бишкека
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Сегодня исполняется 115 лет поэту и драматургу Абдильде Тажибаеву
Все регионы РК снизили зависимость от российского импорта
4 февраля – Международный день человеческого братства
Закрыты участки автодорог в пяти регионах
Жители Усть-Каменогорска жалуются на крыс
Сельский Айболит
Скатов сравнял счет в матче против Аргентины на Кубке Дэвиса
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
К декабрю в РК насчитывалось авто на 19,5% больше, чем годом ранее
В РК будут готовить профессиональных тренеров по хоккею
В Чили минимум 46 человек погибли из-за лесных пожаров
Зеленский позвонил Токаеву
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн

Читайте также

Берегись, автомобиль
Село ждет специалистов
Нужна прозрачная ценовая политика
Основа мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]