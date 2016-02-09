​Затишье перед «бурей»

фото с сайта ВХЛ

Латвийское «Динамо» нынче не такая уж и грозная команда, какой была на протяжении нескольких предыдущих сезонов КХЛ, но на своем льду прибалты бьются до последнего, порой не оставляя шансов даже фаворитам. В свою очередь казахстанская дружина попала в ситуацию, когда ей необходимо одерживать победы во всех встречах и надеяться на осечки в стане основных конкурентов. И такой шанс «барсам» наконец-то предоставился.

Если ХК «Автомобилист» из Екатеринбурга, который сейчас располагается на 7-м месте в Восточной конференции, «Барыс» может обойти лишь гипотетически (они идут очень мощно и не теряют очков), то вот нижнекамский «Нефтехимик» уже допустил небольшой промах, обыграв на своей площадке минских динамовцев лишь в овертайме (3:2) и уступив казахстанцам заветную восьмую строчку.

Но все же не будем забывать, что оставшиеся две игры регулярного первенства казахстанцы проведут в Казани и Омске против мощных клубов «Ак барс» и «Авангард». А вот ХК из Татарстана предстоит выезд в Тольятти, где он встретится с «Ладой», а далее дома поборется с уфимским «Салаватом Юлаевым». Наша команда, конечно же, подустала, но тут как раз появилось «окно» в виде Евротура. И потому астанинцам еще можно основательно подготовиться к финишному спурту, намеченному на 16 и 18 февраля.

В это же время сегодня в Караганде нас ожидает казахстанское супердерби в рамках ВХЛ, где «Сарыарка» примет на своем льду усть-каменогорское «Торпедо». Стоит отметить, что «беркуты» хоть и потерпели в последней игре в Перми поражение от «Молота-Прикамье» (2:3) по буллитам, но благодаря одному набранному очку уже гарантировали себе участие в плей-офф розыгрыша Кубка Братины.

Что касается восточноказахстанцев, то они также по буллитам обыграли на выезде (2:1) нижнетагильский «Спутник» и тоже одной ногой стоят в плей-офф, – им необходимо набрать всего одно очко. При этом нашим дружинам остается провести еще по четыре игры в рамках регулярного первенства, а это значит, они могут еще выше подняться по турнирной таблице, чтобы на следующей стадии им попадались противники полегче.

Две выездные игры провели и столичные «Снежные барсы» в рамках Молодежной хоккейной лиги. В Оренбурге единственный гол Дмитрия Гренца в овертайме принес победу астанинцам над «Сарматами». А вот в Нижнем Новгороде «юные хищники» уступили местным «Чайкам» – 0:2. В регулярном первенстве «снежкам» предстоит провести еще пять встреч, причем одну на выезде, а четыре – дома. И это дает им неплохой шанс впервые в своей истории пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка Харламова.