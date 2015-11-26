​Заткнул за пояс

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Марат АЛМАТОВ
фото Акмола медиацентра

XIII чемпионат мира по борьбе на поясах (вольный стиль) прошел в Казани. В нем участвовали спортсмены более чем из 50 стран мира. За сборную Казахстана выступали 10 борцов. Наш соотечественник успешно провел предварительный этап турнира и вышел в финал. В решающей схватке он одержал чистую победу над представителем России.

Бразилец не устоял

Известный казахстанский ММА-боец Кайрат Ахметов («Казах») завоевал титул чемпиона мира One FC в наи­легчайшем весе. В дебютном бою в рамках лиги наш соотечественник встречался с действующим чемпионом – именитым бразильским единоборцем Адриано Мораешом – и победил его в пятираундовом поединке.

Напомним, что Кайрат Ахметов также является чемпионом мира по версии Alash Pride. До перехода в лигу One FC он одержал 22 победы. Известен казах­станец и тем, что после каждой своей победы исполняет популярный танец «Каражорга».

Абзал КАМБАР

Домашний триумф

В Атырау завершился международный турнир по боксу среди женщин памяти Героев Советского Союза Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, а также Народного героя РК Хиуаз Доспановой. Всего в соревнованиях приняли участие 83 девушки из шести стран.

По ходу турнира казахстанские спортсменки взяли семь золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей. «Золото» завоевали Айгерим Аскарова (48 кг), Жайна Шекербекова (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Назым Ищанова (60 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Дарига Шакимова (75 кг) и Мольдир Базарбаева (81 кг). «Сереб­ро» – у Айгерим Касенаевой (48 кг), Сании Султанкызы (57 кг), Зарины Цолоевой (64 кг), Акерке Хусаиновой (69 кг), Юлдуз Маматкуловой (81 кг) и Умиды Садыковой (свыше 81 кг). Третьи места заняли Алина Турлыбаева (48 кг), Назым Кызайбай (51 кг), Мария Агапова (57 кг), Мадина Нуршаева (64 кг), Баян Акбаева (69 кг), Дания Тлеумбетова (81 кг) и Тогжан Сыздыкова (свыше 81 кг).

«Мы не ставили задачу – непременно завоевать столько медалей, – отметил старший тренер женской сборной Казахстана Вадим Присяжнюк. – Тренерский штаб национальной команды присматривался к девушкам, которые могли бы потенциально выступить на чемпионате мира в будущем году. Изучали сильные и слабые стороны и, естественно, рады, что многие наши подопечные заняли призовые места».

В честь легенды хоккея

Кубку континента, который вручается за победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, где выступает столичный «Барыс», присвоено имя Виктора Тихонова. Легендарный тренер скончался 24 ноября 2014 года на 85-м году жизни. Он трижды приводил сборную СССР к победе на Олимпиаде и восемь раз – на чемпионате мира.

Стало также известно о том, что Континентальная хоккейная лига утвердила логотип VIII Матча звезд, который состоится 23 января 2016 года в Москве. Отметим, что столица России принимает главное хоккейное шоу сезона уже во второй раз – первый в истории КХЛ Матч звезд состоялся 10 января 2009 года на Красной площади.

В это же время состоялись две игры с участием казахстанских команд в рамках ВХЛ. Устькаменогорское «Торпедо» в Воскресенске уступило местному «Химику» в серии буллитов – 1:2, а карагандинская «Сарыарка» – тоже на выезде – проиграла с минимальным счетом 0:1 ХК «Рязань».

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