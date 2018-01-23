Заткнули всех за пояс

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Виталий Александров

Интересно, что буквально накануне отъезда нашей команды на север Африки в Комитете по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК был издан приказ о назначении на должность старшего тренера мужской сборной Казахстана по дзюдо опытного специалиста Айдына Смагулова, до этого работавшего там же в должности тренера. Казахстанские, и не только, почитатели этого вида борьбы прекрасно знают наставника и по его прежним выступлениям на татами, и как вдумчивого учителя молодежи. Достаточно сказать, что в свое время заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер РК Айдын Смагулов был бронзовым призером Олимпийских игр в Сиднее (в составе сборной Кыргызстана), побеждал на многих международных турнирах.

В Федерации дзюдо РК поблагодарили и прежнего наставника мужской команды нашей респуб­лики Ермека Имамбекова, много сделавшего для развития дзюдо в Казахстане, по сути, воспитавшего тех, кто сегодня выступает под знаменем сборной страны. С тем и отправились атлеты в Тунис.

И вот мировой турнир. Дебютный для Айдына Смагулова в должности старшего тренера. В первый день, напомним, наши земляки выиграли две бронзовые медали (Гусман Кыргызбаев и Ерлан Серикжанов), затем африканское «золото» добыл Жансай Смагулов. В третий, заключительный день соревнований на высшую ступеньку пьедестала почета поднялся Ислам Бозбаев (весовая категория до 90 кг). По ходу турнира он взял верх над соперниками из Туниса, Словакии, Чехии, а в финале чисто одолел венгерского борца Криштиана Тотта. И это еще не все. Бронзовым медалистом в нашем составе стал и Виктор Демьяненко (100 кг).

Так в чем же сенсация тунисского этапа, ведь каждый из вышеназванных дзюдоистов – спортсмен опытный и уже не раз получавший медали на крупных международных состязаниях?

А фишка в том, что двух золотых и трех бронзовых медалей нашим атлетам хватило для того, чтобы в неофициальном команд­ном зачете завоевать 1-е место среди 46 участ­вовавших сборных. На 2-м месте остановилась команда Украины (2 + 0 + 2), на 3-м – родоначальники дзюдо японцы (1 + 2 + 6).

Сильнейшей командой этапа Гран-при наша сборная стала, даже не выставив свою женскую дружину! А это еще 8 комплектов наград. Трудно припомнить такой громкий успех дзюдоистов Казах­стана, его можно сопоставить только с результатами, показанными земляками на подобных соревнованиях, проходивших несколько лет назад в алматинском Дворце спорта им. Балуана Шолака. Но одно дело – дома, другое – на татами вообще иного континента!..

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