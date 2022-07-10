Затопило после дождя: отремонтированный аэропорт Костаная раздосадовал казахстанцев (видео)

Кратковременный, но сильный дождь, прошедший накануне в Костанае в районе международного аэропорта, стал причиной частичного подтопления первого этажа здания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Видео было опубликовано в Сети и сразу вызвало негодование и возмущение казахстанцев. Ведь только недавно аэропорт распахнул свои двери после реконструкции.

В воздушной гавани сообщили, что причиной подтопления стал ливневый дождь, из-за чего произошло переполнение ливневой канализации и подтопление территории в зоне зала вылета. Сейчас, по информации аэровокзала, последствия непогоды уже устранены.

Между тем это не первый казусный случай с костанайским аэропортом. В начале марта в Сети появилось видео из костанайского аэропорта после реконструкции, где в кадр попала лестница, упирающаяся в стену. Тогда руководство аэропорта объяснило, что это всего лишь незаконченный ремонт здания. В связи с этим некоторые конструктивные решения не доведены до завершения. Дверной проем был установлен как положено.