Затопить нельзя сохранить

Недавно «Казахстанская правда» рассказала о требовании жителей рабочего поселка Белоусовка сохранить месторождение с потенциалом в миллионы тонн товарной руды («Рудные богатства стране не нужны?», 29 марта 2023 года). Напомним: в онлайн-петиции на имя Президента Касым-Жомарта Токаева люди предложили передать горное предприятие в руки ответственного заинтересованного инвестора.

Петиция стала ответом на попытку протащить по-тихому, за спинами сельчан проект ликвидации рудника. Действия горнорудной компании вызвали взрыв негодования. На днях местная исполнительная власть спешно попробовала успокоить сельчан – были организованы общественные слушания, чтобы в соответствии с законом учесть-таки мнение людей.

Для встречи, словно специально, выделили самый скромный зал в сельском акимате. В назначенный час люди до отказа забили комнату, еще десятки желающих остались за порогом, не вместились. Атмо­сфера была предгрозовой, любое несдержанное слово – и тут же в народе начинало «искрить».

По ходу слушаний выяснилось немало любопытного. Оказалось, к примеру, что точно такие же общественные слушания «дочка» «Казахмыса» – ТОО «BM Mining» – проводила ровно год назад по проекту эксплуатации рудника по крайней мере до 2029 года. Людей тогда обнадежили: мол, у предприятия есть завтрашний день. И вдруг ситуация развернулась на 180 градусов – в конце 2022-го компания заявила о прекращении контракта на недропользование. С чего вдруг?

Директор ТОО Дамир Айткужинов дал такое объяснение: «Мы планировали продление контракта еще на 12 лет, но с учетом дополнительных расчетов учредитель решил его не продлевать». Что это за дополнительные расчеты, на каких данных они основаны? Об этом ни слова.

Выяснилось также, что в соответствии с контрактом ТОО ежегодно отчисляло в виде социальных обязательств 21 тыс. долларов. Сумма не ахти какая с учетом масштабов рудника, но, как подсчитали белоусовцы, за 22 года пребывания «Казахмыса» вышло 266 млн долларов. «Где эти деньги?» – задались вопросом сельчане.

– Скорее всего, компания перечисляла в областной фонд, деньги шли в бюджет Восточно-Казахстанской области, – выдвинул свою версию аким Глубоковского района Эльдар Тумашинов. И тут же признал: за долгие работы «Казахмыс» ничего не сделал для рабочего поселка, не внес никаких инвестиций. Так все-таки куда ушли «белоусовские» миллионы долларов?!

Но и это еще не все! Активисты рабочего поселка не поленились проштудировать законодательство и выяснили: в соответствии с требованиями в сфере промышленной безопасности и экологии компания обязана была за три года (!) до прекращения контракта сделать заявление, известить должным образом население и госструктуры, предусмотреть необходимые средства для ликвидации последствий деятельности. И только после этого приступать собственно к разработке проекта ликвидации.

– Решение о разработке такого проекта могли принять только после учета мнения населения, – отметила общественница Елена Китаева. – Вместо этого компания пытается поставить нас перед фактом, что сама уходит и рудник уничтожает. Есть немало вопросов и к исполнительной власти. Кто, если не акимат, должен был отследить, что контракт заканчивается, и подумать о «подушке безопасности»?

Обрушения не планируются?

Все представители, причастные к разработке проекта ликвидации Белоусовского рудника, откровенно ратовали за затопление месторождения. Разработчик материалов оценки по воздействию на окружающую среду Дмитрий Шмыгалев ни слова не сказал об этом самом воздействии, зато в деталях расписал, как похоронят производство.

Сначала демонтируют поверхностные здания и сооружения, выдернут электрокабели и провода, уберут трубопроводы и инженерные коммуникации, дальше демонтируют стационарное шахтное, подземное оборудование, сломают перемычки, засыплют стволы породой, зальют устья бетоном, сделают сверху грунтовую насыпь, засеют травкой...

Представляете реакцию горняков на такую метаморфозу рудника, которому они отдали всю жизнь?

– ТОО «BM Mining» обязано затопить шахту, – уверял директор подрядного ТОО «Геопроект» Вячеслав Чернопятов. – Экологи постановили: «Топите шахту». Государство постановило: «Затопите шахту». ТОО – всего лишь исполнитель решения, принятого государством. Планировалось вести разработку до 2036 года, но государство на сегодня не продлило контракт. И сказало: «Давайте, затапливайте». Теперь осталось согласовать вопрос на общественных слушаниях, обсудить, будут ли при затоплении обрушения, выход воды или какая-то другая опасная ситуация.

Понятно, что никаких подобных постановлений госорганы не издавали. Сам руководитель горнорудного ТОО Дамир Айткужинов на слушаниях четко пояснил: именно учредитель принял решение о возврате контракта государству. У Министерства индустрии и инфраструктурного развития, по его словам, есть полномочия выставить месторождение на торги, то есть найти нового инвестора.

Как предположили в зале, подрядчик мог попытаться манипулировать эмоциями на слушаниях, создать иллюзию, что все давно решено и бороться за сохранение Белоусовки бесполезно.

В проектных решениях затопления рудника, выложенных сейчас на едином экологическом портале РК, специалисты «Геопроекта» предусмотрели сооружение восьми дренажных скважин. Вроде как вода по ним будет подниматься, изливаться самотеком в некие колодцы, оттуда направляться на очистные сооружения и дальше – в речку Глубочанку.

«Казправда» уже рассказывала, что в силу исторической застройки весь рабочий поселок расположен над горными выработками. Под жилыми домами – пустоты, уходящие на глубину более километра! Как поведут себя породы в воде? Местные жители и сейчас уже то и дело сталкиваются со случаями провалов грунта.

По словам руководителя подрядной проектной организации Вячеслава Чернопятова, шахта уже топится, из нее ежечасно откачивается 300 кубометров воды.

– В этом году будем вести исследования, изыскания, обход чуть ли не каждого участка с проекцией горных выработок, – рассказал подрядчик. – Мы должны определить, каким образом затопление шахты повлияет на населенный пункт. По предварительным подсчетам, обрушения не планируются.

Словно в качестве иллюстрации к фразе «обрушения не планируются» буквально в это же время в сети появилось видео свежего провала возле поселковой газозаправочной станции. Глубина – несколько метров. Рядом с ямищей застрял грузовик – провалился на всю высоту колеса. Откровенно говоря, мороз идет по коже от одной мысли, что может ждать населенный пункт, если подрядное ТОО ошибется в своих расчетах и планах…

Вот какое мнение о затоплении Белоусовки высказал опытнейший гидрогеолог, сотрудник специализированного проектного института Владимир Булейко. Решение с дренажными скважинами он назвал нереальным, а уверения, что вода по ним пойдет самотеком, – иллюзией.

– Я обследовал 40 километров выработок на этом руднике, – рассказал эксперт. – Они представляют собой разветвленную сеть и на языке гидрогеологов называются водоприемной системой. Когда работа в выработке заканчивается, она затопляется, вода поднимается. И где выработки подходят ближе к поверхности, начинается излив. Такая местность расположена как раз на въезде в поселок: там находятся четвертая и пятая залежи, а также выработки разведочно-эксплуатационной шахты. Они самые нижние к речке. Я как специалист понимаю, что на этом промежутке правый борт будет изливаться, начнется подтопление жилого сектора.

По прогнозу экс-начальника Глубочанского «Шахтостроя» Станислава Кушнарева, в результате затопления месторождения вода, загрязненная солями тяжелых металлов из выработок, со временем достигнет водоносного горизонта. Этот «рассол» отравит всю систему поселкового водоснабжения, а потом хлынет в Глубочанку и дальше – в Иртыш.

– Из четвертой и пятой залежей, пройденных под руслом, и так уже поступает загрязненная вода, – отметил эксперт. – Если проект осуществить в предложенном виде, придется ставить насосы, откачивать воду, чтобы уровень был ниже водоносного горизонта. Это неосуществимо. Дешевле будет оставить действующую на сегодня систему водоотлива.

По данным единого экологического портала, выработки Белоусовского месторождения составляют в целом почти 300 км. Специалисты сходу перечислили риски, которые возникнут в случае затопления. Это провалы, загрязнение токсичными растворами грунтовых вод и рек, угроза подтопления поселка горняков, а также соседних сел Предгорного, Глубокого и других. Каждый из пунктов чреват чудовищными последствиями. Возможно, поэтому свое несогласие с проектом затопления высказали и в областном департаменте экологии. Как заявили на слушаниях его специалисты, воздействие проекта на окружающую среду до конца не изучено, замечания, которые уже вынесли экологи, разработчиками не устранены.

В районном акимате пояснили, что в этом году в Белоусовке запланированы исследования по гидрогеологической и гидромеханической обстановке. Специалисты должны пройти по дворам, отобрать пробы воды, проверить на качество, выставить в зоне горного отвода маячки для мониторинга просадки грунта. Хорошей новостью также стало обещание компании откачивать воду из рудника до конца года. То есть поддерживать его в рабочем состоянии.

Отдайте в хорошие руки!

Бывший руководитель Белоусовского рудника Виктор Буряков оценил месторождение как уникальное. В отличие от других минеральных кладовых, где руда идет с более высоким содержанием какого-то одного металла, например, меди, цинка или свинца, в белоусовских залежах все пять основных металлов Рудного Алтая – медь, цинк, свинец, золото, серебро – имеют рекордное содержание.

– Рудник считается рентабельным, если содержание металла не ниже 0,4%, – пояснил опытнейший горняк. – На нашем месторождении содержание достигает 2,5–2,8%. Я помню отчеты, где указывалось содержание 2,97%! Раньше нам золото даже не ставили в план, потому что по другим металлам шли огромные объемы. Мы ежегодно выдавали тысячу килограммов золота в песке в качестве побочного продукта. Его отправляли на плавку в Усть-Каменогорск.

Месторождение, по словам экс-руководителя, не исчерпано, там остаются колоссальные запасы – 12 млн тонн. Если провести доразведку, цифра может еще вырасти. Как вообще могла родиться идея списать такие богатства? Несмотря на то что за рудой необходимо идти вглубь, разработка, безусловно, остается экономически целесообразной.

– Все зависит от того, как организован процесс, – заключил горняк. – Надо бороться за рудник. Мы сейчас делаем проекты на месторождениях, где запасы меньше, чем на Белоусовке.

В ходе слушаний, к слову, старожилы привели примечательные факты, ставшие уже историей. В непростые 1990-е, когда раздавались похожие призывы затопить Белоусовку, 150 горняков спустились в шахту и оставались там почти месяц. Лишь бы не допустить кошмарного сценария.

– На шестом горизонте в свое время шахтостроители подсекли рудное тело и передали, как символ, огромный рудный камень Иртышскому полиметаллическому комбинату, – поделился воспоминаниями горняк Михаил Байбулатов. – Сейчас в том районе отрабатывают шахтеры соседнего Иртышского рудника, идут навстречу Белоусовке. Запасов еще на 25–30 лет!

В своем выступлении перед Парламентом 29 марта Президент Касым-Жомарт Токаев указал на накопившиеся в сфере недропользования системные проблемы: запасы полезных ископаемых истощаются, а восполнение отстает. В связи с этим особое значение имеют инвестиции в геологоразведку и разработку месторождений. «Необходимо эффективно и рационально использовать минерально-сырьевые ресурсы», – подчеркнул Глава государства.

Наверное, эти слова должны стать девизом для всех, от кого сегодня зависит судьба одного из крупнейших месторождений Рудного Алтая. Участники общественных слушаний предложили создать независимую экспертную группу с участием мажилисменов. Они убеждены: Белоусовку необходимо передать в руки добросовестного инвестора. Рудник должен жить, его богатства призваны служить Казахстану.