Затор образовался на трассе в Павлодарской области из-за тройного ДТП

На трассе в Павлодарской области произошло ДТП с участием трех автомашин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.
По информации пресс-службы, сегодня, 22 декабря, около 16:30 часов водитель автомашины "Volvo" на автодороге "Омск - Кызылорда" в районе села Торт-Кудык столкнулся с автомашиной "Hyundai Creta".
"После столкновения, "Hyundai Creta", изменив траекторию движения, совершил столкновение с автомашиной "Daf Fas XF". В результате ДТП три транспортных средства механически повреждены, водители и пассажиры телесных повреждений не получили. Вследствие чего, на автодороге образовался транспортный затор, который на данный момент локализован полицейскими", - говорится в сообщении.
По данному факту в отношении 36-летнего водителя автомашины "Volvo" возбуждено административное производство по статье 610 КРКоАП.
"Департамент полиции рекомендует в связи с ухудшением погодных условий не выезжать, воздержаться от дальних поездок и следить за сообщениями о погоде", - добавили в пресс-службе.