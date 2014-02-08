Общество
Затраты окупятся быстро

«Особенность нашего проекта заключается в том, что мы после Олимпийских игр будем предлагать к продаже не только гостиницы, но и очень комфортные, разного размера квартиры и апартаменты со всеми удобствами, обставленные всей мебелью и техникой», – заявил Станислав Кузнецов.

В сентябре 2010 года глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам о том, что инвестиции его банка в Сочи должны составить 40 млрд. руб., в том числе 15 млрд. руб. – в спортивные объекты.

 

24 Когда погибают дети

За почти три года более 10 тыс. детей стали жертвами конфликта в Сирии, сообщает Совет безопасности ООН в своем новом докладе по ситуации в регионе. Еще более 4 млн. несовершеннолетних граждан страны были вынуждены покинуть свои дома.

ООН подчеркивает, что большое число жертв среди детей связано с неизбирательным применением как повстанцами, так и правительственными силами тяжелого вооружения.

В докладе также приведены данные о случаях задержания и изнасилования детей, пытках в отношении несовершеннолетних сирийцев.

 

Продовольствие стало дешевле

Индекс продовольственных цен ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) уменьшился в январе 2014 года впервые за три месяца, говорится в сообщении организации. 

В январе 2014 года, как сообщает FINMARKET.RU, индекс продовольственных цен ФАО составил 203,4 пункта, что на 1,3% ниже декабрьского показателя и на 4,4% ниже показателя января прошлого года. Цены на сахар и растительные масла снизились на 5,6% и 3,8% соответственно. Рекордно высокие урожаи в 2013 году способствовали снижению цен на зерновые ФАО, которые упали на 1,6% по сравнению с декабрьским показателем и на целых 23% по сравнению с аналогичным показателем в январе 2013-го. Даже цены на мясо, которые росли на протяжении последних нескольких месяцев, немного снизились в январе.

Единственным заметным исключением стал рост цен на молочную продукцию. Соответствующий индекс ФАО составил в январе 267,7 пункта, увеличившись на 1,3% по сравнению с декабрем, главным образом, отражая стабильно высокий спрос со стороны Китая, стран Северной Африки, Ближнего Востока и России. 

 

23 Референдум коснется мигрантов

В Швейцарии завтра пройдет референдум об ограничении иммиграции, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Инициатором всенародного голосования стала правая Швейцарская народная партия (SVP). Гражданам предстоит проголосовать за квоты на въезд иностранцев в страну. При этом политики из SVP предлагают не делать различий между беженцами из государств Ближнего Востока и Евросоюза.

До сих пор жители ЕС могли свободно приезжать в Швейцарию на работу в рамках соглашения о свободе передвижения внутри Евросоюза. Квоты действовали только на въезд мигрантов из стран, не входящих в Евросоюз.

Согласно последним социологическим опросам, инициативу SVP поддерживают от 37 до 43% населения. При этом в некоторых кантонах идею правых одобряет более половины жителей. В частности, в Тичино ежедневно на работу ездят 60 тыс. итальянцев. Местные жители, численность которых составляет 350 тыс., утверждают, что тем самым иностранцы отнимают у них рабочие места.


Италия выдвигает претензии

В Италии счетная палата (Corte dei Conti) предупредила, что большой тройке рейтинговых агентств – Standard&Poor’s, Moody’s Investor Service и Fitch Ratings – может быть предъявлен иск на 234 млрд. евро. Об этом пишет The Financial Times.

В Corte dei Conti полагают, что рейтинговые агентства неправомерно занизили оценку финансового потенциала Италии в разгар долгового кризиса в 2011 году, что привело к ущербу на сотни миллиардов евро. 

В S&P назвали возможный иск лишенным всяческих оснований. В агентстве планируют апеллировать к тому, что полномочия Corte dei Conti распространяются только на правительственные учреждения и чиновников, а не на рейтинговые агентства. В Moody’s Investor Service также назвали претензии итальянских властей безосновательными. Fitch Ratings объявил, что намерен сотрудничать с Римом в его расследовании, а действия агентства в момент кризиса были полностью законными.

В США рейтинговые агентства также подвергаются критике. В частности, против S&P был подан иск на 5 млрд. долларов. Власти Соединенных Штатов подозревают его в завышении рейтингов ипотечных ценных бумаг накануне финансового кризиса.

По сообщениям зарубежных информагентств подготовил Николай СЕРГЕЕВ,
фото АФП

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