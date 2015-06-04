Затраты оправдались

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Одна из пяти реформ, выдвинутых Главой государства и касающаяся верховенства закона, предполагает повышение прозрачности в деятельности полиции. Это означает, в том числе, и более активное использование в ее работе новых технологий.
В нынешнем году на оживленных перекрестках областного центра в строй введены и действуют системы автоматического выявления нарушений правил дорожного движения «Интеллектуальный перекресток». Данная система позволяет выявлять такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии, выезд автотранспорта на полосу встречного движения и так далее. Они автоматически фиксируются и сохраняются в базе данных Процессингового центра управления административной полиции ДВД ЮКО.
Фиксация фактов нарушений правил дорожного движения обеспечена видеозаписью события с обзорной видеокамеры, позволяющей рассмотреть сигнал светофора и сам факт нарушения. При этом видеокамера более высокого разрешения обеспечивает фиксирование государственного номера автотранспортного средства, что в отдельных случаях позволяет выявлять и раскрывать различного рода преступления. Например, автоугоны.
Все нарушения обрабатываются без участия инспектора, что исключает корректировку базы данных. Специальная компьютерная программа составляет предписание с видеофотомоментом нарушения и суммой штрафа, которое направляется правонарушителю по почте.
По информации Салтанат Каракозовой, руководителя пресс-службы ДВД ЮКО, в Шымкенте введены в эксплуатацию и действуют 22 автоматические системы «Редспид», позволяющие с помощью технических средств без непосредственного участия человека фиксировать нарушения водителями скоростного режима. При установке этих систем учтены такие факторы, как состояние аварийности на данном участке, ширина проезжей части, близость жилых зон, детских и развлекательных центров, интенсивность движения, вероятность совершения нарушений водителями на данном участке, пешеходное движение и прочее.
Только с начала года автоматическими системами «Редспид» зафиксировано около 60 тыс. нарушений, по которым на нарушителей наложены административные штрафы на сумму около 350 млн тенге. С нарушителей уже взыскано свыше 15 тыс. штрафов на сумму более 220 млн тенге. Для улучшения взыскаемости наложенных административных штрафов и привлечения к ответственности нарушителей полицейскими направлено судоисполнителям около 5 тыс. предписаний на принудительное исполнение о необходимости уплаты штрафов, по которым на сегодня взыскано около 70 млн тенге.
Полицейские надеются, что с внедрением таких «умных» систем уровень смертности и травматизма среди участников дорожного движения на дорогах областного центра снизится, ведь водители, узнав об автоматической фиксации нарушений, будут стараться ездить аккуратно, и тем самым системы выполнят свою главную задачу – профилактику нарушений правил дорожного движения.

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