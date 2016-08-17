​Зацепил прицеп

Свежий выпуск
511
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

В дежурную часть РОВД поступило сообщение от врача станции скорой помощи о том, что на 106-м км автодороги Астана – Петропавловск, близ Акколя, произошло ДТП. Выехавшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 33-летний водитель автомашины «Лада Гранта», житель Астаны, двигаясь в направлении Щучинска, уснул за рулем и допустил столкновение с задней частью прицепа автомашины КамАЗ-54115. В результате аварии скончались два пассажира легковушки, еще двое пассажиров доставлены в Аккольскую ЦРБ.

По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело по ст. 345, ч. 4, УК РК, назначен ряд экспертиз.

Популярное

Все
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Израиль вводит режим ЧС на всей территории страны
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
Ещё несколько автодорог в Казахстане станут платными
В Атырау наблюдается дефицит сжиженного газа
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Казахстанцы стали есть больше мороженого
Израиль сообщил о ликвидации более 400 палестинских экстремистов
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2 тыс. человек
О захвате земель, турвзносе и вывесках
Азиатские игры завершены
В Астане отметили 31-ю годовщину выдвижения инициативы о созыве СВМДА
Ферстаппен третий раз подряд стал чемпионом мира Формулы 1
"Это ад": всплыли жуткие факты о подозреваемом в изнасиловании 3-летних сестер
Израиль нанес 10 ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Посольство Казахстана обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам
Бишкек и Душанбе согласовали 43 км кыргызско-таджикской госграницы
До свидания, Ханчжоу! Впереди – Нагоя
Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор в Алматы
Реку Акбулак избавят от 2 метров донных отложений
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году

Читайте также

Наконец построили!
Медицинская помощь
Закон Степи
С риском для жизни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]