​Зацепил прицеп

В дежурную часть РОВД поступило сообщение от врача станции скорой помощи о том, что на 106-м км автодороги Астана – Петропавловск, близ Акколя, произошло ДТП. Выехавшими на место происшествия полицейскими было установлено, что 33-летний водитель автомашины «Лада Гранта», житель Астаны, двигаясь в направлении Щучинска, уснул за рулем и допустил столкновение с задней частью прицепа автомашины КамАЗ-54115. В результате аварии скончались два пассажира легковушки, еще двое пассажиров доставлены в Аккольскую ЦРБ.

По факту ДТП полицейскими возбуждено уголовное дело по ст. 345, ч. 4, УК РК, назначен ряд экспертиз.