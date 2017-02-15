Согласно первоначальной повестке заседания соответствующий комитет должен подготовить заключение по бюджетному законопроекту и лишь потом вынести его на рассмотрение палаты. Однако, учитывая актуальность корректировок, было принято решение рассмотреть их оперативно.

Необходимость оперативного рассмотрения объяснила председатель Комитета палаты по финансам и бюджету Гульжана Карагусова: республиканский бюджет Правительством был уточнен в ускоренном темпе в целях безотлагательной, свое­временной реализации пяти приоритетов Послания Главы государства. Не стали затягивать и депутаты. Поправки к бюджету на 2017–2019 годы депутатам представили министр финансов Бахыт Султанов, министр нацио­нальной экономики Тимур Сулейменов, а также глава Нацбанка Данияр Акишев.

Итак, в 2017 году ВВП прогнозируется в объеме 49,7 трлн тенге, что выше относительно утвержденного показателя на 1,35 трлн тенге. Рост ВВП ожидается за счет более высоких темпов роста в промышленности – до 3%, обрабатывающей промышленности на уровне 2,6%, строительстве до 2,6% и транспорте и складировании до 4%. Объем добычи нефти по прогнозам увеличен в 2017 году до 81 млн тонн.

Прогноз цены на нефть вырос с 35 до 50 долларов за баррель. Индекс цен на металлы также увеличится по прогнозам на 5,5% к уровню 2016 года. Снижен расчетный курс доллара США с 360 до 330 тенге.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2017 год. Так, доходы в 2017 году оцениваются в объеме 4 трлн 891,9 млрд тенге, что на 553,7 млрд тенге выше утвержденного плана.

Несмотря на то что поправки в бюджет были внесены на пленарное заседание в оперативном режиме, вопросов депутатов к членам Правительства, успевшим прибыть в Мажилис за то время, пока рассматривались другие воп­росы, последовало множество. Как и следовало ожидать, касались они исполнения поручений, данных Главой государства в январском Послании. Мажилисмен Иван Клименко адресовал свой вопрос вновь назначенному главе Минздрава Елжану Биртанову, и касался он уменьшения расходов на 8,8 млрд тенге в сфере здравоохранения. Депутат выразил опасение, что сокращение финансовых потоков в отрасль может ухудшить качество и уменьшить объем предоставляемых медицинских услуг.

Глава Минздрава поспешил успокоить народных избранников – в рамках уточнения расходы сокращены в связи со снижением курса доллара с 360 до 330 тенге. В частности, экономия сформировалась в закупе лекарств. Также будет сэкономлено более миллиарда тенге в организациях, оказывающих первичную помощь, в рамках приобретения ими изделий медицинского назначения и лекарств импортного производства. В рамках стационарной специализированной помощи также предполагается сокращение расходов на более чем 4 млрд тенге, что составляет 1,3% от общей суммы расходов на данный вид медпомощи. На качество и объем медпомощи населению такая экономия на повлияет, заверил Елжан Биртанов.

Тем, как Правительство намерено исполнять поручение Главы государства по контролю и мониторингу внешних и внутренних займов квазигосударственного сектора, когда будет наведен порядок в этой сфере, поинтересовался депутат Нуртай Сабильянов. Первый вице-премьер Аскар Мамин признал, что вопрос исключительно актуален. Правительство усилит контроль за квазигосударственным долгом, сообщил он. Соответствующий законопроект внесут на рассмот­рение в Парламент в ближайшее время. Однако он уточнил, что объемы долга в квазигосударственном секторе не превышают допустимых значений.

– Мы внимательно следим за ситуацией. Этот вопрос находится на контроле Правительства, – сказал Аскар Мамин.

Депутат Ирина Аронова свой вопрос адресовала главе Министерства по инвестициям и развитию. Этот вопрос, уточнила депутат, ее попросили задать избиратели на встречах в регионах, и касается он поддержки индивидуального жилищного строительства. Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек проинформировал, что в 2017 году казахстанцам под ИЖС будет выделено 40 000 участков. На инфраструктуру под ИЖС предусмотрено 86 млрд тенге.

Еще один актуальный вопрос – когда села Казахстана будут обеспечены Интернетом, без которого говорить о развитии системы электронного правительства невозможно, – поднял тему мажилисмен Павел Казанцев. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев пообещал, что обеспечение сельской местности Интернетом планируется реализовывать совместно с «Казахтелекомом» и «Транстелекомом».

– Сейчас до конца года мы планируем строительство радиочас­тотных станций. Мы планируем все районные центры страны обеспечить Интернетом стандарта 4G, что позволит обеспечить качественный скоростной Интернет. Работа в этом направлении продолжается. Мы понимаем важность разрыва цифрового неравенства и в течение ближайших двух лет первый этап завершим, – сказал он.

Однако спикер Мажилиса попросил уточнить, когда МИК планирует это сделать.

– Вы рассказали о формате, но не ответили на прямой вопрос: когда? А это очень важно. Потому что доступность Интернета и цифровых технологий корреспондируется с теми обязательствами, которые взяло на себя то же Министерство финансов во время обсуждения законопроекта о местном самоуправлении, о всеобщем декларировании. Потому что причину переноса всеобщего декларирования до 2020 года Минфин увидел в том, что у многих нет доступа к Интернету. Формат ясен. Вопрос был конкретный: когда Интернет, цифровые технологии будут доступны во всех уголках нашей страны? А с законом о местном самоуправлении актуальным это становится в каждом поселке, ауле, – сказал Нурлан Нигматулин.

По информации Даурена Абаева, работа будет проведена в два этапа.

– В 2017–2019 годах 1 291 село подключим. А остальные села, это порядка 4 000, мы планируем подключить на втором этапе – с 2020 по 2025 год. Ориентировочно. Это связано с тем, что мы на втором этапе уже не рассматриваем необходимость протягивать оптоволокно, может быть, проведем с помощью новых решений, в том числе и спутниковых, будем рассматривать этот вопрос. Это требует дополнительной проработки. Надо отметить еще очень важный момент: государство прекрасно понимает, что это больше социальный проект. Потому что в селах сейчас оплачивать высокоскоростной Итернет проблематично. Реализацией проекта мы занимаемся вплотную. В 2017–2019 годах, в первый этап, мы охватим больше 2 миллионов жителей. С 2020 года ориентировочно по 2023–2025 годы мы охватим 4 000 сел. Это 1,5 миллиона человек, – отметил Даурен Абаев.

Более часа продолжался «опрос» членов Правительства. Интересовались депутаты и тем, будут ли Правительство и Национальный банк требовать от банков второго уровня снизить процентные ставки для предпринимателей, спрашивали о том, как будет развиваться АПК, уточняли, когда начнется реформирование центров занятости населения.

И вчера же в первом чтении «доб­ро» мажилисменов получили законодательные поправки по вопросам совершенствования правоохранительной системы. Довольно ожесточенные дискуссии вызвала предложенная МВД норма, согласно которой увеличиваются штрафы за проступки небольшой и средней тяжести. В частности, за неповиновение предлагается увеличить штраф со 100 МРП до 200 МРП, а за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, – с 2 000 МРП до 5 000 МРП.

Председатель палаты Нурлан Нигматулин подверг критике данные предложения разработчиков, назвав штрафы умопомрачительными. Да, жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов должны быть защищены, но, отметил спикер Мажилиса, само по себе повышение штрафов не гарантирует снижения преступности.

– Глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А вместо этого в законопроекте предлагается ужесточить штрафы, увеличив их до умопомрачительных размеров – 11 миллионов тенге, – сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к разработчикам поправок.

По словам спикера, очень много вопросов о соразмерности штрафов было задано депутатам во время встреч с населением в регионах.

– Поэтому, я думаю, что с данной поправкой мы не можем согласиться, тем более что она идет вразрез с поручениями Президента. Думаю, необходимо еще раз вместе с коллегами из правоохранительных органов вернуться к поправке и привести ее в полное соответствие до второго чтения, – резюмировал Нурлан Нигматулин.

И в этот день во втором чтении Мажилис одобрил законодательные поправки по вопросам совершенствования уголовно-исполнительного, гражданского законодательств, а также депутатские новшества по экологическим вопросам.