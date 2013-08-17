Затяжное пике ВВП еврозоны

Одышка без передышки

Экономисты вновь ухудшили свои прогнозы по росту экономики еврозоны на нынешний и следующий годы. Об этом, как сообщает портал finance.rambler.ru, свидетельствует новое исследование Европейского центрального банка.

Эксперты теперь ожидают, что экономика еврозоны сократится на 0,6% в 2013 году, предыдущая же оценка, опубликованная три месяца назад, предполагала падение на 0,4%.

Нынешняя ситуация в валютном блоке, как ни парадоксально, ассоциируется с мрачными временами становления родившейся в вихрях революционных бурь юной Страны Советов – таковы ошеломляющие зигзаги истории. «Суровые годы уходят, – заунывно выводил хор под руководством домкомовского атамана Швондера, – борьбы за свободу страны». И безнадежно подытоживал: «За ними другие приходят – они будут тоже трудны».

То, что для еврозоны череда трудных лет нынешним годом не ограничится, уже ясно, как божий день. Исход же года последующего, несмотря на нотки оптимизма в прогнозах некоторых аналитиков по росту ВВП валютного блока, покрыт туманной пеленой ничем пока не подкрепленных аргументов. Тем не менее эксперты предполагают, что в следующем году ВВП еврозоны вырастет на 0,9% (тогда как в нынешнем мае прогноз предполагал рост на 1%).

Еще больший оптимизм экономисты возлагают на год 2015-й, по итогам которого, надеются они, экономика еврозоны должна вырасти на 1,5%.

Даже далекий от проблем мировой экономики человек наверняка смекнет, что сами по себе, без увязки с макроэкономическими процессами в различных регионах планеты (что поделать – глобализация!), эти радужные ожидания в отношении стран европейского валютного блока вряд ли смогут воплотиться. А реальность такова, что данные по нынешнему состоянию ряда ключевых развивающихся экономик, включая Китай и Бразилию, скорее разочаровывают, нежели вселяют оптимизм.

Так, согласно прогнозам, по итогам 2013 года китайская экономика покажет рост всего на 7%, что является самым низким показателем за последние годы. Не будет блистать результатами и крупнейшая экономика Южной Америки – бразильская, которая хоть и растет, но темпами минимальными (по итогам 2012 года рост ВВП составил лишь 0,9% вместо ожидавшихся 4,5%). Все это окажет (и оказывает) влияние на состояние мировой торговли, что, в свою очередь, не лучшим образом отразится на экономике еврозоны.

Положение дел в еврозоне, по мнению экономистов, могло бы поправить увеличение экспорта, но, по данным Eurostat, он сохраняет на сегодня стойкую тенденцию к сокращению. К примеру, в мае нынешнего года экспорт товаров из стран зоны евро упал на 2,3% по сравнению с апрелем. К тому же аналитики отмечают, что сокращение экономики еврозоны продолжается в течение семи последних кварталов.

В унылую вереницу нерадостных новостей свою долю пессимизма вплела и Франция, безработица в которой держится на весьма высоком уровне – в 11%. Вторую по мощи в еврозоне экономику вместо прогнозируемого вялого прироста в 0,1% в 2013 году, скорее всего, ждет падение ровно на такую же величину, передает РБК мнение французского министра финансов Пьера Московичи. Прогноз Международного валютного фонда еще более уныл: эксперты МВФ считают, что в текущем году Францию ожидает падение валового внутреннего продукта на 0,2%. Впрочем, сам Московичи присутствия духа не теряет. По его мнению, уже в следующем году рост французской экономики составит 0,3%. «У меня есть все основания полагать, что 2014 год станет первым годом реального роста после трех лет отрицательной динамики», – провозгласил министр финансов Франции.

Пока же, вопреки мало-мальски позитивным прогнозам, приходится констатировать, что поводов для оптимизма как-то уж больно мало, если не сказать прямее – их нет совсем. Симптомы на виду, и они тревожны: экономика еврозоны страдает «одышкой» на фоне вялости и апатии, а спасительной «микстуры» ей покуда никто так и не прописал.

Без новых подаяний дефолт не обуздать

Вдобавок ко всему в прессу просочились слухи о необходимости дополнительного финансирования пребывающей в глубокой депрессии экономики Греции.

Так, немецкая «Шпигель» опубликовала выдержки из доклада Бундесбанка, согласно которым Афинам вскоре потребуется новая финансовая помощь. По оценкам экспертов, решение европейских властей о новом пакете помощи Греции, дабы избежать ее банкротства, должно быть принято уже в самом начале 2014 года и никак не позднее. По информации «Шпигель», доклад был подготовлен для министерства финансов Германии и МВФ.

«При этом стоит отметить, что риски дефолта по долговым обязательствам, которые взяла на себя Греция в рамках уже предоставленной программы финансовой помощи, являются чрезвычайно высокими», – считают «Вести Финанс».

Не секрет, что греческое правительство с трудом выполняет требования кредиторов по мерам жесткой экономии, и выполнение программы сокращения дефицита бюджета (по многим параметрам) никак нельзя назвать удовлетворительным. Напомню, что Греция уже получила два пакета финансовой помощи от «тройки» международных кредиторов – Европейского центробанка (ЕЦБ), МВФ и Еврокомиссии – общим объемом в 240 млрд. евро. Срок действия этих программ «матпомощи» истекает в конце 2014 года.

Поскольку экономика с политикой – сестры-близнецы и, как правило, идут рука об руку, нельзя не принимать во внимание и политическую составляющую в тех или иных решениях европейских лидеров по отношению к Греции. «Решение о выделении Афинам в июле очередного транша помощи в объеме 2,5 млрд. евро было политически мотивированным», – считают «Вести» и связывают это в первую очередь с предстоящими в сентябре парламентскими выборами в Германии.

В свете политической подоплеки становится понятным, почему нынешние власти Германии – в лице канцлера Ангелы Меркель и министра финансов Вольфганга Шойбле – неоднократно отрицали, что Греции понадобится новая помощь или же новые списания по уже предоставленным кредитам. Очевидно, что заявления со стороны экспертов МВФ и Бундесбанка по поводу Греции являются откровенно «неудобными» для немецких властей.

К слову, совсем недавно аналитики МВФ выступили со схожей оценкой греческой ситуации, а в докладе фонда отмечалось, что Афинам потребуется новый пакет помощи.

Накануне выборов в бундестаг, согласно последним опросам, партия Меркель (Христианско-демократический союз) опережает своих ближайших конкурентов – Социал-демократическую партию Германии во главе с Пеером Штайнбрюком.

Последний уже критиковал бундесканцлерин за «скрытный подход» к решению греческих проблем. По его мнению, Меркель должна открыто заявить немецким налогоплательщикам, что Греция может объявить дефолт по уже предоставленным кредитам от международных кредиторов.

В целом идея о предоставлении новой финансовой помощи Греции (а тем более возможности потерь по уже выделенным кредитам) крайне непопулярна среди немецких налогоплательщиков, искренне недоумевающих, почему спасать Элладу вновь придется за счет их собственных кошельков.

Вполне вероятно, считают аналитики, что данная тема будет всячески замалчиваться со стороны правящих сил Германии, и, скорее всего, реальные обсуждения вопроса по предоставлению нового пакета помощи Греции начнутся уже после завершения осенних выборов в бундестаг.

Тем временем Греция обновила свой же «рекорд» по уровню безработицы. Согласно данным греческого государственного статистического агентства ELSTAT, ее уровень по итогам нынешнего мая достиг нового максимума в 27,6% против пересмотренного в сторону увеличения показателя в 27%, зафиксированного в апреле 2013 года.

На данный момент уровень греческой безработицы более чем вдвое превышает средний ее уровень в странах зоны евро (12,1%), увеличившись почти втрое с сентября 2009 года, когда в стране разразился бюджетно-долговой кризис.

Если же решения о новых кредитных вливаниях в греческую экономику будут все-таки приняты, то говорить о возможном выходе еврозоны из рецессии, мягко говоря, преждевременно. По крайней мере, в ближайшем обозримом будущем.

Главный тормоз – безработица

Пока же главной угрозой для валютного блока остается слабый рынок труда, считают специалисты ЕЦБ. В нынешнем июле безработица в еврозоне составила 12,1% против 8,3% в конце 2008 года.

«Рекордсменами» здесь являются Греция (27,6%) и Испания (26,3%). «Консенсус-прогноз Bloomberg предусматривает рост безработицы в еврозоне до 12,4% к концу года и 12,3% в 2014 году, самая тяжелая ситуация сохранится в Греции (28,2%) и Испании (27,8%)», – пишут «Ведомости».

Аналитики пока не рискуют предсказать, насколько устойчивым окажется рост совокупного ВВП еврозоны при такой тяжелой ситуации на рынке труда (Eurostat в минувшую среду объявил о росте ВВП во II квартале на скромные 0,3%, что несколько лучше прогнозов). Внутренний спрос будет восстанавливаться очень медленно, ослаблять его будет и политика жесткой экономии, согласны в Еврокомиссии. Европейские политики опасаются, что общее восстановление будет долгое время проходить без улучшений на рынке труда.

В ближайшие месяцы ожидать хороших новостей на рынке труда не приходится, считает аналитик международной банковской группы HSBC Джанет Генри, отмечая при этом, что все-таки «худший из этапов адаптации рынка труда к финансовому кризису уже позади».

Но даже если статистика за II квартал пока оправдывает ожидания, закончить 2013 год с положительным результатом еврозоне не удастся. Просто, как говорилось выше, спад будет меньше – 0,4%. Несмотря на то что в целом динамика несколько улучшается, в отдельных странах еврозоны показатели ниже докризисного уровня, отмечают аналитики. Самые плохие результаты в 2013 г. будут на Кипре (-8,7%), в Греции (-4,2%), Португалии (-2,3%) и Словении (-2%). По прогнозам Еврокомиссии, спад в 0,1% ожидается и в одной из крупнейших экономик – Франции (21% совокупного ВВП блока). Госдолг еврозоны вырос в I квартале в годовом выражении c 90,6 до 92,2% ВВП (8,7 трлн. евро) против 88,2% годом ранее.

Восстановление будет хрупким и медленным, полагает Джеймс

Эшли из RBC Capital. «Рост будет словно заикаться, но после прохождения определенной точки начнется плавный, хоть и медленный, ход», – цитирует Financial Times слова аналитика.

Если говорить о восстановлении, то оно все еще нуждается в сильном стимулировании, уверена эксперт банка BNP Paribas Клементе де Лючия.

Как отмечают «Ведомости», ЕЦБ пообещал в начале августа продолжать долгое время удерживать на рекордно низком уровне цену денег (ставка 0,5%). Европейский центробанк рассчитывает, что импульс от восстановления на финансовом рынке, которое началось прошлым летом, во второй половине года дойдет до реального сектора. Лишь тогда, считает Европейский центробанк, улучшатся показатели экспорта и притока капитала.

Тем не менее ответственность за судьбу региона несет ЕЦБ, которому следует продолжать стимулирующую политику, заявляет Организация по экономическому сотрудничеству и развитию. Балансовый счет главного европейского регулятора вырос с 2008 года в 1,8 раза и достиг 2,38 трлн. евро.

Но у Банка международных расчетов (BIS) другая позиция: центробанкам пора прекращать стимулировать экономику. Стимулирование становится более опасным, чем его отсутствие, указал BIS: «Печатание дешевых денег позволило выиграть время, но центральные банки не могут сделать больше, не усугубляя рисков, которые они уже создали».

В то же время президент ЕЦБ Марио Драги недавно признал, что способности регулятора ограниченны, без политических решений и срочных реформ изменить качество европейской экономики не удастся.

Отмечу, что г-н Драги в этих высказываниях не оригинален: подобные призывы от еврочиновников различного ранга раздаются регулярно и уже успели набить оскомину, рискну предположить, едва ли не каждому европейскому обывателю.

Политика принуждения стран – членов валютного блока строго следовать курсу жесткой экономии пока сколько-нибудь существенных результатов не принесла, скорее, такая линия пошла во вред проблемным странам еврозоны, поскольку обострила и без того напряженную социальную обстановку в южных странах Европы. Такой точки зрения придерживается и главный оппонент Ангелы Меркель на предстоящих 22 сентября выборах в бундестаг лидер социал-демократов Пеер Штайнбрюк. «Политика бюджетной экономии оказалась «шоковой терапией» для многих стран еврозоны. Меры по сокращению госрасходов, которые были инициированы в качестве одного из средств по решению долгового кризиса, подтолкнули экономику стран южной части еврозоны вниз по нисходящей спирали», – заявил политик.

Как сообщают «Вести Финанс», Штайнбрюк также прокомментировал очередные прогнозы о том, что Греции, возможно, придется выйти из еврозоны. Поводом для таких прогнозов стали оценки со стороны МВФ и Бундесбанка о том, что Греции в дальнейшем понадобится новая финансовая помощь. «Мы не можем допустить выхода Греции из еврозоны. Подобное решение будет иметь трудно прогнозируемые и потенциально катастрофические последствия для всего валютного блока. Это не эксперимент в лаборатории, который мы можем остановить или воспроизвести заново», – подчеркнул лидер СДПГ.

Тем временем радостной новостью для оптимистов, считающих, что рецессия пусть и медленно, но уже сдает свои позиции, стало сообщение Eurostat об увеличении промышленного производства в еврозоне в июне. Согласно данным Статистического управления Европейского союза, объем производства вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Правда, рост оказался хуже прогнозов экономистов, которые ожидали увеличения показателя на 1%.

Так или иначе, экономисты в большинстве своем уверены, что, несмотря на «успешный» II квартал, экономика еврозоны по-прежнему находится в застое. Серьезные экономисты призывают не делать поспешных заявлений о преодолении кризиса в еврозоне. «Я надеюсь, что не услышу преждевременных заявлений типа «кризис закончился», – заявил еврокомиссар по экономической политике Олли Рен.

Где и когда пробьется лучик надежды на выход из самой длинной со времени введения единой валюты рецессии, сказать сегодня вряд ли кто отважится. Сейчас же европейцам остается уповать, чтобы этот лучик и вовсе бесповоротно не погас.

Сергей ЛИСИЦЫН