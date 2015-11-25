"Затяжной тоннель-2"

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
В материале, опубликованном в газете "Казахстанская правда" 11 ноября нынешнего года, речь шла о том, что строительство самого протяженного в Казахстане подземного тоннеля, выступающего составной частью международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай, отстает от графика. А это, безусловно, скажется на сдаче магистрали в эксплуатацию.
Кроме того, отставание способно существенно затруднить предстоящей зимой передвижение автотранспорта через перевал Шакпак-баба, поскольку этот участок дороги на территории Тюлькубасского района известен снежными заносами.

Пресс-служба МИР РК отметила, что особых проблем с проездом перевала Шакпак-баба зимой не будет. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения в зимний период подрядчик полностью отремонтировал существующую дорогу и обеспечил по ней проезд. На подрядную организацию также возложено содержание старой автодороги в зимнее время, включая очистку от снега, подсыпку противогололедных материалов и так далее. Весь объем работ будет осуществляться за счет иностранной компании, работающей на строительстве тоннеля.

По информации пресс-службы МИР РК, замедленный темп строительства тоннеля на участке автомобильной дороги Шымкент – граница Жамбылской области связан с тем, что предварительные геологические исследования не совпали с фактической ситуацией. Специалисты иранской АОЗТ "Дена Рахсаз Констракшн" столкнулись с очень рыхлыми породами и большим объемом родниковых вод. Это значительно повлияло на сроки строительства, впрочем, как и изменения в проекте, принятые уже после проведения конкурса по определению подрядной организации.

Перед началом стройки, в начале 2013 года, подрядчиком было предложено построить тоннель вместо выемки высотой более 35 м в пределах предусмотренной стоимости контракта. Комитет автомобильных дорог совместно с зарубежными инженерами, имеющими опыт подобного строительства, изучили предложение и согласились: предложенный вариант – самый оптимальный. Он предполагает снижение затрат во время эксплуатации, особенно в зимний период времени, долговечность эксплуатации, обеспечение безопасного и бесперебойного движения.

Завершение строительства дороги и сдача объекта в экс­плуатацию планируются в следующем году.

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