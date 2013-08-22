Зауреш из аула Умуткер

[caption id="attachment_4324" align="alignleft" width="300"] фото Линара ГАЛИМОВА[/caption]

– Мало сказать «мать-героиня». Она самая настоящая героиня по жизни, – заметила Динара Жанибекова, заведующая отделением социальной помощи на дому по уходу за детьми с ограниченными возможностями Бухаржырауского районного отдела занятости.

Скромная мать большого семейства прославилась в районе своим неутомимым трудом и сильным характером. В прошлом году Зауреш стала участницей госпрограммы «Занятость-2020» и прошла обучение основам предпринимательства, чтобы получить кредит в 3 млн. тенге и купить новый микроавтобус. Нет, не для того, чтобы дюжину родных детей возить, хотя для такой семьи личный автобус не помешает. Смелая предпринимательница организовала пассажирские перевозки! Зимой – между областным центром и соседними селами, а летом маршрут простирается до Баянаула, куда любят ездить на отдых карагандинцы и откуда родом глава семьи Жанибековых.

Толен – за рулем, Зауреш – кондуктором. Супруги занимают те два рабочих места, которые сами создали в поисках путей дополнительной занятости в селе и в помощь определяющимся в этой жизни детям. А ключом к успеху в любом деле, за какое бы ни бралась Зауреш, служат высокое трудолюбие и упорство. Родилась она в ауле, в большой семье. С малых лет работала, помогая по дому и хозяйству.

Навыки, которые приобрела в детстве, пригождаются всю жизнь, считает Зауреш Ерсиновна. Труд человека голодным не оставит. Зная это по себе, супруги приучили и детей не бояться никакой работы и помогать друг дружке без просьб и напоминаний. Будь то уборка в доме или во дворе, уход за животными, готовка на кухне или дойка. У Жанибековых 14 коров да еще полсотни лошадей, есть козы, куры, овцы… Крепко семейное крестьянское хозяйство «Толен»! Оно обеспечивает семью всеми продуктами не на продажу, а на стол.

Кроме пастуха, наемных работников у Жанибековых не бывает, рассказывают соседи. Со всем управляются сами. Никто тому не удивляется, потому что мама – смелая-умелая, и все у нее в руках горит. Она корову за пять минут выдаивает! Я задала вопрос одному из старших детей, Медету: а кто-нибудь побил мамин рекорд? Нет, качает он головой. Так быстро и хорошо доить никто не может. А односельчане говорят, что молоко у Жанибековых очень вкусное и чистое.

Любая дружная семья начинается с родителей, с их взаимопонимания и поддержки. Толен и Зауреш встретились в Баянаульском районе на свадьбе у подруги и понравились друг другу. По признанию супругов, ни дня не пожалели о той минуте, когда решили создать семью. Выбор жениха был одобрен и его родителями. Келин понравилась сноровистостью, любовью к порядку, почитанием народных традиций.

Прожили в родном селе Толена без малого 17 лет. Местом рождения их восьмерых детей значится Павлодарская область. А в 90-е годы супруги перебрались в Карагандинскую, где остановились в селе с названием Умуткер. Семью пополнили еще четверо ребятишек. Замыкающим счастливую дюжину стал мальчик, которого нарекли Нурсултаном.

Сегодня старшие – Жибек, Молдир, Медет сами стали родителями, обзавелись семьями. В 53 года Зауреш Ерсиновна – счастливая бабушка 8 внуков. Мирас, Манас, Айкербес, Кызгалдак и Перизат – студенты, учатся в медресе, колледжах, вузах ЮКО, Турции, Караганды. На них мать с отцом возлагают большие надежды. А двойняшки Фатина и Сатина и их братья Нурсултан и Миржан (на снимке) – школьники, старательные помощники родителям и старшим сестрам и братьям.

Дом у Жанибековых пятикомнатный, уютный, очень чистый. Эта аккуратность восхищает всех, кто переступает порог. Печное, на угле, отопление не оставляет чада на потолках и боках кастрюль – все блестит. «У них всегда так, в любой час суток. Я очень люблю к ним ходить», – признается социальный работник и просто милая девушка Жазира Жунусова.

В многодетной семье не пьют и не курят, живут согласно семейным устоям. Все девчонки и мальчишки голосистые, поют и танцуют, чем радуют родителей. Сама-то Зауреш не певунья.

А еще девочки искусно рукодельничают: вышивают, плетут из цветного бисера вазы, шкатулки, статуэтки. Односельчане даже специально заказывают им конкретные изделия для себя. А еще Жанибековы недавно заняли первое место в районе в номинации «Самая дружная семья» и вышли в финал областного конкурса «Разные – равные».

Как-то журналисты поинтересовались у Зауреш: как это она при таком количестве детей еще и индивидуальный предприниматель? «Их на ноги поставить надо, высшее образование дать, а денег нам не хватало, хотя хозяйство всегда было большим – лошади, коровы, овцы. Как без средств детей выучить?! Вот мы и решили с мужем заняться бизнесом», – ответила обладательница подвески «Алтын ал?а».

Каким бизнесом? Пассажирскими перевозками! До райцентра и Караганды из аула – кому в больницу, кому на учебу добираться далековато и неудобно: автобус не ходил. Благодаря целеустремленности и напористости Зауреш – она пробивала разрешение по всем кабинетам – появился маршрут Умуткер – Караганда. Надо отдать должное – новоявленной предпринимательнице шли навстречу в районе. За руль «газели» сел Толен, механизатор со стажем, а его жена стала кондуктором.

Но было это 10 лет назад, когда самому младшему сынишке-грудничку исполнилось всего несколько месяцев! Трудно было, но Жанибековы и здесь выстояли. Теперь автобус делает два рейса в день, маршрут пролегает через 8 сел – такая в нем надобность!

В прошлом году супругам помогла программа «Занятость-2020». Они обратились в район за кредитом на расширение собственного дела. Залогового обеспечения хватило, чтобы получить 3 млн. тенге и купить на эти средства другой автобус.

– Нас кормит и поит родная земля, – благодарит судьбу Зауреш Ерсиновна.

А ее сын, 27-летний Медет Толенович уверен, что за благополучие, которое семья имеет, они обязаны родителям.

– Все идеи идут от мамы. Она у нас стойкая, «военная». Опорой ей служит, конечно, отец. А мы все просто трудимся….

Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область