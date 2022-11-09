Заведующая сетью детских садов присвоила почти 19 с половиной миллионов тенге

Деньги выделялись из бюджета по программе «Балапан» на подушевое финансирование воспитанников детских садов. В сеть входили три частных дошкольных учреждения, которыми руководила одна и та же заведующая. Досконально изу­чив систему финансирования, она в какой-то момент решила, что нашла лазейку для хищений, которые, по ее мнению, останутся никем не замеченными.

Нечистая на руку заведующая дошкольными учреждениями вносила недостоверные сведения в табель посещаемости детей. В итоге сумма бюджетного финансирования заметно увеличивалась. Естественно, что никаких расходов на детей, не посещающих сады, не требовалось.

Приписки она практиковала на протяжении трех лет – с 2019 по 2021 год. За это время «навар» оказался не маленьким – под 20 млн тенге. Вся эта сумма благополучно осела в кармане заведующей сетью детских садов. Однако сколь веревочке ни виться, а конец будет. Так случилось и в нашей истории: финансовая проверка выявила нарушения. Худшие подозрения подтвердились в ходе досудебного расследования, проводимого департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.

Суд признал заведующую виновной. Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. При вынесении приговора суд принял во внимание чистосердечное раскаяние подсудимой, положительные характеристики с места работы и отсутствие судимости.

Сказалось и то, что экс-заведующая детскими дошкольными учреждениями еще на стадии проведения досудебного расследования в полном объеме возместила ущерб, причиненный государству.