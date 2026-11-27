фото Игоря Бургандинова

Магазин «Гранат», о котором пойдет дальше речь, расположился в старом районе города. Он совсем небольшой, но очень уютный: на полках плотно стоят фарфор, хрусталь, монеты, значки, пластинки и самовары. Неудивительно, что посетители, едва переступив порог этой торговой точки, спрашивают продавца: «Так это музей или магазин?»

Первое, на что падает взгляд, – легендарный магнитофон 80-х годов «Романтик», рядом – пачки индийского чая под номером 36, шампунь «Кря-Кря»... Владелец магазина и коллекционер в одном лице Вячеслав Глушков о «богатствах» своих рассказывает с удовольствием:

– Вот дореволюционные утюги: одни грели на печи, в другой засыпали угли. Это счетная машинка «Феликс» 1950-х годов, названная в честь Феликса Дзержинского. А вот такое чайное ситечко было еще у Эллочки-людоедки из «Двенадцати стульев», – улыбается хозяин «Граната».

Здесь также предлагают понюхать советские духи «Незнакомка». Как говорит Вячеслав Глушков, этот запах работает словно якорь памяти. И многие женщины не могут удержаться, покупая парфюм для того, чтобы снова вернуться в прошлое.

Самовары 1920-х годов хорошо отреставрированы и снова готовы к чаепитию. А еще кроме них немало предметов, приехавших из Европы. Как рассказал Вячеслав Глушков, чаще всего их ему присылают знакомые коллекционеры. Так, например, здесь появилась ручная кофемолка 1980-х годов.

Наш герой пришел к собиранию антиквариата через коллекционирование. В школе он собирал монеты, потом увлекся значками и из нумизмата стал фалеристом. Его всегда тянуло к истории, и пришло время, когда он задумался об открытии своего дела. Правда, учиться этому редкому ремеслу было не у кого и негде.

– Есть только одна учеба – это все, что проходит через твои руки. Где бы ты ни был, ты берешь вещи, щупаешь, изучаешь. Конечно, бывают ошибки: покупаешь дорого, а оказывается – подделка. Даже искусные коллекционеры обжигаются. Поэтому у меня опыт пришел только с практикой, по-другому никак, – делится мой собеседник.

Что касается подделок, то это, как правило, либо китайские царские монеты, либо серебряные ложечки. Однажды пришел человек, купивший за 2 млн тенге мешочек с полусотней «старинных» монет у человека в рабочей робе, будто бы нашедшего их при ремонте. В итоге все оказались фальшивкой.

Но что же тогда можно считать антиквариатом? Единого правила, с какого возраста вещь можно отнести к этому списку, по мнению Вячеслава Глушкова, нет. Коллекционеры часто ориентируются на среднюю продолжительность жизни: в Японии это 90 лет, а в нашей стране можно говорить о 70 годах. Все, что моложе, – винтаж.

Владелец признается, что старины в стране сохранилось немного: кочевники не обременяли себя лишними вещами, а войны и революции уничтожили многое, поэтому, в отличие от Европы, редкие предметы здесь исчисляются единицами. Особенно ценится все, что относится к национальной истории: сундуки, масло­бойки, серебряные браслеты – білезік. Цену вещи определяют год выпуска, клеймо завода, ее состояние и конкретный человек, который ее ищет. За открывашку для бутылок, приводит пример Вячеслав Глушков, один коллекционер даст 10 тыс. тенге, а другой не даст и 500.

Особая история – елочные игрушки Актюбинского завода. Его серии по сказкам, например про Буратино или кота Леопольда, выпускались только у нас, поэтому их ищут коллекционеры со всего мира.

– Люди за 50 лет вспоминают, что это были их счастливые годы, когда на елке висела такая игрушка. И они с радостью их покупают, чтобы и внукам своим показать, и самому насладиться воспоминаниями из детства, – делится антиквар.

Есть вещи, с которыми и ему самому очень трудно расстаться. К примеру, дома мужчина хранит личную коллекцию значков и настольных медалей с надписями «Целиноград», «Акмолинск», «Акмола». Большой финансовой ценности они не имеют, но для коренного целиноградца это история родного города.

Утром в магазине уже успела случиться история, которую пересказали нам с улыбкой. Зашла женщина в наушниках, и ее внимание сразу привлекли фужеры из темно-синего стекла с тонким золотым рисунком. Продавец Марина Молоканова объяснила, что это «Богемия», Чехословакия, 1970-е годы, золочение по кобальту. Покупательница выслушала и просто сказала: «Заверните». Ни год выпуска, ни цена, которая была далеко не пять тенге, клиента не волновали – фужеры просто очень понравились.

Бывает и по-другому. Недавно почти за миллион тенге продали серебряную сумочку начала XX века. В революционные годы ее подарили жене белого генерала. Спасаясь от красных, семья бежала в Казахстан, где теперь живет уже третье поколение, и однажды один из потомков принес сумочку в магазин со словами: «Мне это не нужно. Возьмете?»

– Думаю, тот коллекционер покупал не просто сумочку, а именно историю. Вероятно, он знает, что завтра она будет стоить еще дороже, – рассказывает Марина Молоканова.

Она хорошо осведомлена в этом деле, потому что осваивала винтаж вместе с ростом самого магазина: сначала появилась одна витрина, потом вторая, третья.

– Наше детство прошло в Советском Союзе. Многие вещи, которые мы сейчас продаем, были у бабушек, дедушек, у нас дома. Поэтому все это до боли знакомое, родное, и мы с удовольствием показываем и рассказываем о своих товарах, – поделилась Марина Молоканова.

А напоследок Вячеслав Глушков показал мне новое приобретение – бюст Алии Молдагуловой, девушки-снайпера, Героя Советского Сою­за. Такого он раньше еще не встречал. Бюст ему продал пожилой коллекционер, которому понадобились деньги, а заказала его в конце 1990-х годов подруга самой Алии Молдагуловой. Строго говоря, это винтаж, а не антиквариат, но вещь очень редкая, и ценность ей придает прямая связь с героиней.

Уже прощаясь, Марина Молоканова рассказала, что иногда в магазин приходят люди, которые когда-то вынесли старые вещи на мусорку, а теперь покупают точно такие же, чтобы восстановить утраченное. С годами ценности у человека меняются.

История «Граната» показывает: интерес к старым вещам – это не просто мода на ретро. Каждая чашка, игрушка или значок с над­писью «Целиноград» хранит чью-то память, а вместе они складываются в историю страны, материальные следы которой быстро уходят в небытие. Пока есть люди, которые умеют такие вещи найти, сберечь и рассказать о них, прошлое продолжает находить новых хозяев. Как те фужеры, что обрели утром новый дом.