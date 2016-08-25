​Завершается подготовка к конференции

Форум, соорганизатором которого является международная организация «Парламентарии за нераспространение и отмену ядерного оружия (PNND)», состоится 29 августа во Дворце Независимости.

Председатель Сената поручил членам оргкомитета обеспечить четкую координацию подготовки и проведения мероприятия, завершить совместно с экспертами согласование итогового документа, а также обратил внимание на важность качественного информационного сопровождения форума.

– Конференция имеет важное международное значение, поскольку добровольный отказ от ядерного оружия и в особенности закрытие Семипалатинского ядерного полигона – это первый и последний подобный случай в мировой истории разоружения, – подчеркнул К. Токаев.

С информацией о ходе подготовки к международной конференции выступили заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев и заместитель министра иностранных дел Роман Василенко.

Около 200 участников из 50 стран мира – руководители международных организаций, авторитетные политики, члены парламентского сообщества, эксперты и представители гражданского общества – обсудят актуальные вопросы разоружения и нераспространения в ходе пленарной сессии и четырех тематических заседаний. В рамках конференции состоятся выставки, посвященные проблеме ядерного разоружения. Аккредитацию на конференцию уже получили более 200 представителей казахстанских СМИ и 50 зарубежных журналистов из 25 стран мира, сообщила пресс-служба Сената Парламента.