Завершена работа над видеоэнциклопедией о казахстанцах – Героях Советского Союза
Студия Kazakhstan Computer Graphics завершила работу над проектом видеоэнциклопедии "Казахстанцы – Герои Советского Союза", передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Бродвей".
Цикл состоит из 140 короткометражных документальных фильмов на казахском и русском языках. Его уникальность в том, что впервые в один проект были собраны истории всех героев-казахстанцев. Помимо информации о военных подвигах видео содержат интересные и редкие данные о жизни героев до войны и после нее.
Так, один из короткометражных документальных фильмов "Серебряные крылья победы" рассказывает о легендарных казахстанских летчиках Талгате Бегельдинове, Леониде Беда, Сергее Луганском и Иване Павлове.
Инициатором проекта выступила партия "Нур Отан", спонсорскую поддержку оказала Евразийская Группа (ERG).
Торжественная презентация видеоэнциклопедии состоится 21 декабря в Астане, в кинозале "Назарбаев центра", а позже в Алматы.