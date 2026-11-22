фото пресс-службы Правительства РК

С вводом в эксплуатацию данного участка полностью завершается реконструкция всей 400-километровой автострады, связывающей южные и центральные регионы респуб­лики. Время в дороге для автомобилистов сократится вдвое.

Реконструкция дороги Кызылорда – Жезказган выполнена в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева, озвученного на V заседании Национального курултая в январе текущего года. Президент поставил задачу обеспечить открытие движения по всей протяженности трассы до конца 2026 года.

– Проект «Кызылорда – Жезказган» – конкретное воплощение поручений Главы государства по развитию транс­портной инфраструктуры. Вместе с проектами «Кызылорда – Актобе», «Караганда – Жезказган» и направлением Арал – Каспий мы формируем единую современную транспортную сеть, соединяющую юг, центр и запад страны. Мы строим не просто дороги, а транспортный каркас экономики, – отметила Асел Жанасова.

В ходе работы выполнено около 4 млн кубометров земляных работ, уложено миллион тонн песчано-гравийной смеси, 650 тыс. тонн щебеночно-песчаной смеси и 1,3 млн тонн асфальтобетона.

Построены четыре моста, 78 водопропускных труб и 18 переходов для скота. В строи­тельстве задействовано около 1,2 тыс. специалистов и 800 единиц дорожной техники.

В прошлом году движение было открыто на участке протяженностью 192 км в Кызылординской области. Восстановление участка в области Улытау стало завершающим этапом масштабного обновления дороги Кызылорда – Жезказган. До начала реконструкции дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, что затрудняло сообщение между регионами. Ввод обновленной трассы сократит время в пути, улучшит условия пассажирских и грузовых перевозок и расширит возможности для социально-экономичес­кого развития республики.