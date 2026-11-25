Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по Туркестанской области окончено расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования для Казыгуртской районной центральной больницы и легализации преступных доходов, сообщает Kazpravda.kz

Установлено, что бывший главный врач больницы совместно с предпринимателем организовали схему хищения средств, выделенных на приобретение системы медицинского кислородоснабжения, необходимой для оказания помощи пациентам в реанимации.

Для реализации схемы единый медицинский комплекс искусственно разделили на отдельные товары, закупку которых оформили по завышенным ценам через подконтрольные компании. При этом фактически оборудование поставила и установила иная организация.

В результате государству причинен ущерб на сумму 117 млн теңге. Часть преступных доходов легализована путем приобретения недвижимости и оформления ее на родственника.

Приговором суда бывший главный врач осужден к 8 годам лишения свободы, предприниматель — к 7 годам лишения свободы. В доход государства конфискованы квартира в столице и два автомобиля, добавили в АФМ.

