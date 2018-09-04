Завершилась четвертая экспедиция проекта "Ұлы Дала Eліне саяхат" по маршруту "Сары-Арка"

Фото с сайта primeminister.kz
Сегодня завершилась экспедиция по маршруту "Сары-Арка", которая стартовала 20 августа
и продлилась 16 дней. За это время участники преодолели более 4000 км пути и побывали в четырех национальных природных парках
, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
Экспедиция была организована НК "Kazakh Tourism" по заказу комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК. Маршрут экспедиции "Сары-Арка" был реализован РОО "QazaqGeography". Это четвертый маршрут в рамках проекта "Ұлы Дала Eліне саяхат".
Перед путешественниками открылись разнообразные ландшафты, богатый растительный и животный мир Акмолинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей. В составе этой экспедиции, как и в предыдущих, были путешественники, телевизионные журналисты и представители туроператоров, иностранные и казахстанские тревел-блогеры: российский тревел-блогер Елена Хачина и казахстанский путешественник, блогер Улан Алимбек.
В Государственном национальном природном парке "Буйратау" участники проекта наблюдали маралов в естественной среде их обитания. Путешественникам пришлось нелегко из-за погоды: ночь в палатках под проливным дождем — не для каждого туриста привычное дело.
Группа побывала в озерах этого парка. Одно из них Ажибай. Место славится разными видами пернатых. Сюда приходят бёрдвотчеры — орнитологи-любители. Это одно из самых крупных озер на территории парка.
Следующей локацией по маршруту стали живописные берега озера Торайгыр, который находится в Баянаульском национальном природном парке. Происхождение озера связано с легендой про потомка известного бия Едыге, которого звали Торайгыр. Он жил недалеко от озера. В народе его любили за справедливость и рассудительность. В целом Баянаул — это край с богатой историей и удивительной природой, о которой сложилось много мифов и легенд.
Еще одно озеро Баянаульского парка, где побывали участники экспедиции — Жасыбай. Это излюбленное место туристов, которое отличается от остальных мест развитой инфраструктурой.
В Каркаралинском государственном национальном природном парке на территории Карагандинской области участники экспедиции познакомились с очередным озером — Шайтанколь. Добраться до этого озера можно только пешком, но результат стоит затраченных усилий, так как озеро раскинулось среди камней на вершине гор. Про это место имеется очень много легенд, в народе считают, что здесь бродят злые духи.
Аким Каркаралинского района Халел Максутов пригласил участников экспедиции посмотреть одну из старейших мечетей Казахстана, которая была построена отцом Абая — Кунанбаем Ускенбаевым. До наших дней мечеть сохранилась в сильно измененном виде. В советский период уникальная по архитектуре и красоте мечеть перестала действовать. Минарет мечети в 1920 году был уничтожен, а само здание было превращено в школу, затем отдано под склады, а позже вообще было заброшено. В 1980-е мечеть была отреставрирована и сегодня вновь функционирует по первоначальному назначению.
Далее путешественники направились к озеру Балхаш - одному из самых крупных водоемов нашей страны. Оно примечательно и уникально тем, что западная часть озера пресноводная, а восточная — соленая. В озере водится порядка 20 видов рыб, а на берегах обитает более 120 видов птиц, многие из которых занесены в Красную книгу РК.
На территории Северного Прибалхашья расположен загадочный и живописный горный массив Бектау-ата. Перед взорами путешественников открылись невероятные "марсианские" пейзажи. Это уникальное естественное природное образование, результат слияния двух природных ландшафтов: гранитной горы и песчаных степей. Гранитные скалы Бектау-ата — это вулканическая лава, застывшая на поверхности и в трещинах земли. Вулканические образования похожи на слои большого пирога. Одной из достопримечательностей горного массива является пещера Атабека. Ее длина составляет 50 метров. Считается, что это место служило святилищем, где тенгрианцы проводили обряды, посвященные богине Умай.
В горах Ортау участники экспедиции посетили метеоритный кратер Шунак, оттуда они направились в урочище Теректы, где находится археологический памятник, сохранивший древнюю наскальную живопись. На камнях урочища Теректы-Аулие можно разглядеть изображения животных, выполненные в "зверином стиле". Всего в урочище насчитывается около 300 петроглифов.
Путешественники посетили еще два национальных парка: Государственный национальный природный парк "Кокшетау", а также Коргалжынский государственный природный заповедник, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению самих участников, маршрут был насыщенным и впечатляющим.
Напомним, что в рамках проекта "Ұлы Дала Еліне саяхат" осталось еще два маршрута: "От моря до моря" — по территории Кызылординской, Актюбинской и Мангистауской областей и "Новый Шелковый путь" — по территории Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей. По маршруту "Новый Шелковый путь" примет участие команда "National Geographic Россия".
По итогам экспедиции будет запущена специальная программа по посещению туристских объектов на телеканале Kazakh TV. Официальным медиа-партнером экспедиции является Агентство "Хабар".
Проект "Ұлы дала еліне саяхат" является самой масштабной экспедицией по регионам РК, которая проводится по шести маршрутам с охватом шести туристских кластеров и посещением значимых природных объектов в период с 18 июля по 26 сентября 2018 года.
Цель экспедиции — исследование природных, исторических, сакральных объектов для разработки новых туристских маршрутов, развитие внутреннего туризма и инфраструктуры, а также изучение родной страны. Кроме того, материалы об экспедиции будут способствовать популяризации и повышению узнаваемости Казахстана, как туристской дестинации, и привлечению населения к внутреннему туризму. В результате экспедиции будут сформированы новые турмаршруты, создан качественный фото- и видеобанк о природных объектах страны, актуализирована информация об их состоянии, а также созданы иллюстрированные путеводители.
НК "Kazakh Tourism" было создано постановлением Правительства в июле 2017 года. Основными задачами компании являются продвижение туристического потенциала страны за рубежом, а также привлечение инвестиций в туристскую отрасль РК.
QazaqGeography работает в пяти направлениях: география, климат; окружающая среда, природные ресурсы; биоразнообразие; туризм, путешествия, краеведение; историко-культурное наследие, этнография. В настоящее время открыто 11 представительств в РК.