Завершилась военно-медицинская эстафета для участия в Армейских играх, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.
На базе учебного центра Гвардейского гарнизона Сухопутных войск завершился отбор военнослужащих медицинских служб региональных командований и родов войск в конкурсе "Военно-медицинская эстафета". В рамках конкурса военные медики показали свои профессиональные навыки и мастерство, которые применяют в медицинском обеспечении боевой подготовки войск.
Конкурс проходил в два этапа – "Индивидуальное мастерство" и "Командное первенство".
В первом этапе военнослужащие демонстрировали прохождение военно-спортивных препятствий, стреляли из штатного оружия, выполняли нормативы по специальной подготовке для личного состава медицинской службы.
Второй этап проводился на оборудованной дистанции учебно-тактического поля и на подготовленном маршруте танкодрома, на котором механики-водители демонстрировали свое мастерство вождения в сложных условиях местности. Военные медики показали профессиональные навыки по выносу условно раненых с поля боя, извлечению раненых из поврежденной боевой техники и оказывали первую медико-санитарную помощь. Во втором этапе основную роль играет мастерство водителя-механика, который должен иметь профессиональные способности по вождению в боевых условиях.
Отмечается, что военнослужащие медицинских служб впервые прошли такого рода соревнования. По итогам в общекомандном первенстве команда Аэромобильных войск заняла первое место, второе место – Региональное командование "Юг". В номинации "Индивидуальное первенство" среди мужчин лучшим стал санитарный инструктор в/ч 11971 старший сержант Ержан Елюбаев, среди женщин – медсестра медицинской роты в/ч 61993 старший сержант Эльнара Бутимбаева.
Лучшие 12 военных медиков теперь будут готовиться к участию в Армейских международных играх 2016 года. По итогам тренировок 6 военных медиков продолжат участие на международном этапе Армейских игр-2016, который будет проходить в Российской Федерации.
Напомним, целью таких соревнований является укрепление международного военного сотрудничества, повышение престижа военной службы и военно-профессиональной деятельности медицинских специалистов.