Завершили уборку

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По данным областного управления сельского хозяйства, больше всего здесь собрано масличных культур – свыше 485 тыс. тонн, в том числе 456,8 тыс. тонн подсолнечника. Средняя урожайность его составила 19,3 центнера с гектара. Зерновых и зернобобовых было получено 428,7 тыс. тонн при средней урожайности 17,4 центнера на круг.

– Посевные площади превысили 611 тысяч гектаров, что на 5,5 тысячи больше, чем в прошлом году, – рассказала заместитель руководителя управления Жаннат Кошерова. – Однако погодные условия внесли свои коррективы: в период вегетации стояла жара, осадков выпало недостаточно. Это отразилось на урожайности.

Для уборки хозяйствам области выделили 19 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Для сушки зерна дополнительно предусмотрели еще 5,3 тыс. тонн. Общая вместимость зернохранилищ, включая мощности перерабатывающих предприятий, составила 829 тыс. тонн.

В рамках господдержки аграрного сектора по программе «Кен дала-2» на весенне-полевые и уборочные работы было направлено 22,2 млрд тенге. Кроме того, с начала года механизаторы области приобрели в лизинг через АО «КазАгроФинанс» 503 единицы техники и оборудования общей стоимостью 17,7 млрд тенге. Сумма субсидий в растениеводстве составила 3,4 млрд тенге. Данные средства, по словам заместителя руководителя управления, предус­мотрены на поддержку семеноводства, снижение стоимости удобрений и пестицидов, а также компенсацию затрат на подачу поливной воды.

Как не раз подчеркивал аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов, аграрный сектор является одним из ключевых драйверов экономики области наравне с рудной добычей и металлургией.