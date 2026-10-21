Завершилось онлайн-голосование Международной премии «Волонтер года – 2026»

Волонтёрское движение

127 кандидатов прошли во второй этап

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минкультуры сообщили о завершении онлайн-голосования Международной премии «Волонтер года – 2026», проходившего с 10 по 19 октября на единой онлайн-платформе Qazvolunteer.kz. По его итогам во второй этап конкурса прошли 127 кандидатов, передает Kazpravda.kz

На следующем этапе заявки участников рассмотрит конкурсная комиссия, которая определит победителей в 15 номинациях.

Международная премия учреждена в 2020 году по инициативе Главы государства. Она направлена на признание заслуг волонтеров, волонтерских групп и организаций, в том числе международных, внесших значительный вклад в решение социально значимых задач.

За 6 лет лауреатами премии стали 297 волонтеров из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Премия способствует популяризации волонтерского движения, поддержке общественно значимых инициатив и развитию культуры добровольчества. Она также направлена на привлечение внимания к вкладу волонтеров в оказание помощи социально уязвимым категориям населения и решение актуальных общественных задач, отметили в Минкультуры.

Список кандидатов, прошедших во второй этап.

#голосование #премия #волонтеры

Популярное

Все
Участницы Итогового турнира WTA
Между узнаваемостью и неизвестностью
Документ, заложивший фундамент будущего
Для талантов нет границ
Первый школьный военный оркестр
Человек – в центре
Наша шпага – сильнейшая в мире!
Обеспечить безопасность полетов
Жить без ограничений
На благо будущих поколений
Таза Қазақстан: масштабная трансформация общественного сознания
Землю – рачительным пользователям
Кирпичный завод включен в республиканский пул
48 часов на запуск
Сквозь сито плей-офф
«Броня» для зерна и цемента
Для любителей природы и семейного отдыха
Ветропарк снизит энергодефицит
Датский вызов
Сохранить окружающую среду и историческое наследие
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Досадная осечка в Хабаровске
Не просто выслушать, а найти решение
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Ставка на передовые технологии
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
«Барыс»: три победы и одна осечка
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Доить, так с музыкой!
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира

Читайте также

Милосердие не знает границ
Объявлен конкурс на соискание международной премии «Волонте…
Участники I Форума волонтеров СНГ приняли совместную резолю…
Аида Балаева зачитала поздравление Президента на I Форуме в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]