Завершилось онлайн-голосование Международной премии «Волонтер года – 2026»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минкультуры сообщили о завершении онлайн-голосования Международной премии «Волонтер года – 2026», проходившего с 10 по 19 октября на единой онлайн-платформе Qazvolunteer.kz. По его итогам во второй этап конкурса прошли 127 кандидатов, передает Kazpravda.kz

На следующем этапе заявки участников рассмотрит конкурсная комиссия, которая определит победителей в 15 номинациях.

Международная премия учреждена в 2020 году по инициативе Главы государства. Она направлена на признание заслуг волонтеров, волонтерских групп и организаций, в том числе международных, внесших значительный вклад в решение социально значимых задач.

За 6 лет лауреатами премии стали 297 волонтеров из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и России.

Премия способствует популяризации волонтерского движения, поддержке общественно значимых инициатив и развитию культуры добровольчества. Она также направлена на привлечение внимания к вкладу волонтеров в оказание помощи социально уязвимым категориям населения и решение актуальных общественных задач, отметили в Минкультуры.

Список кандидатов, прошедших во второй этап.